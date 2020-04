Nakon što su se jučer pohvalili da su uspjeli izolirati virus COVID-19, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'dr. Fran Mihaljević', Alemka Markotić danas je otkrila i imena ljudi zaslužnih za ovako veliki uspjeh

'Virus je izolirala doktorica znanosti Željka Mačak Šafranko uz svesrdnu pomoć kolege Ivana Christiana Kurolta. I drugih članova kao što su doktorica znanosti Lidija Cvetko Krajinović, Petra Svoboda, Mihaela Kordun i Ivana Milica Lesković', pobrojala je na press konferenciji Stožera civilne zaštite ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić.

Željka Mačar Šafranko doktorica je znanosti fiziologije i imunologije, koja od 2016. radi u klinici za infektivne bolesti, a prije toga je radila na Institutu Ruđer Bošković. Ona je jučer za RTL Danas prva progovrila o velikom uspjehu.

'Bili smo u totalnom kaosu. Radili smo cijeli tjedan od jutra do mraka. Totalni kaos, hrpa uzoraka za testiranje... Međutim, znanstvena znatiželja je tu nekako prevladala da sam ja uspjela otići u taj laboratorij, staviti taj bris na stanice. Nakon pet dana sam došla i vidjela da ima virusa. To smo kasnije molekularnim metodama i potvrdili. Osjećala sam se ponosno i sretno. Nisam mislila da će to ići baš tako lako', objasnila je.