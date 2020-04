U Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', kako RTL doznaje, izolirali su virus COVID-19, odnosno uzgojili ga u laboratorijskim uvjetima. To prvi korak prema razvoju cjepiva.

Prvi je to korak za razvoj cjepiva, ali i brojna druga istraživanja i projekte.

Mačak Šafranko dobro se sjeća tog dana.

"Bili smo u totalnom kaosu. Radili smo cijeli tjedan od jutra do mraka. Totalni kaos, hrpa uzoraka za testiranje... Međutim, znanstvena znatiželja je tu nekako prevladala da sam ja uspjela otići u taj laboratorij, staviti taj bris na stanice. Nakon pet dana sam došla i vidjela da ima virusa. To smo kasnije molekularnim metodama i potvrdili. Osjećala sam se ponosno i sretno. Nisam mislila da će to ići baš tako lako", objasnila je.

. Izolirani virus poslali su u Njemačku.

"To da smo dobili izolat iz Hrvatske. Nama je to bilo jako važno jer jednom kad ustanovimo da jedna tvar može djelovati protiv virusa, mi moramo dokazati da ta tvar ne djeluje samo protiv lokalnih virusa, nego da je šire primjenjiva", rekao je voditelj tima pri Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Njemačkoj, Luka Čičin-Šain.

Uz hrvatski izolat imaju njemački, austrijski, sa sjevera Italije i uskoro iz SAD-a