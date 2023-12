Veliki pritisak: Hoće li Nijemci zabraniti petarde i vatromete?

Rasprava o zabrani korištenja pirotehnike za osobnu uporabu razbuktala se nakon što se u noći 1. siječnja 2023. po mrežama proširio video u kojem je tadašnja ministrica obrane Christine Lambrecht komentirala rat u Ukrajini pred vatrometom u Berlinu. Izjava ministrice u ambijentu koji je javnost ocijenila neprimjerenim u situaciji kad ljudi ginu u Ukrajini doveo je do ostavke SPD-ove političarke.

I ove godine industrija pirotehnike očekuje rekordnu prodaju. Savezna policija i carina tijekom cijele godine bilježe porast ilegalnog uvoza vatrometa, a posebno upozoravaju na vatromete iz Češke koji su rašireni u Bavarskoj: jeftina pirotehnika s azijskih tržišta nije kontrolirana i stoga je nepredvidiva. Mogla bi eksplodirati, čak i tijekom transporta, i uzrokovati ozbiljne ozljede.

Lokalne sredine u Njemačkoj stoga su odlučile poduzeti određene korake. München je, kao i ranijih godina, zabranio pirotehniku u cijeloj pješačkoj zoni u središtu grada, od Marienplatza kod gradske vijećnice do Stachusa, kao i na Viktualienmarktu. Zabrana vrijedi od 21 sat na Staru godinu do 2 sata ujutro na Novu godinu, a u ekološkoj zoni središnjeg prstena glavnog bavarskog grada zabranjeno je i bacanje petardi. Za nepridržavanje zabrane predviđena je kazna koja, u ekstremnim slučajevima, može iznositi i do 10 tisuća eura.

Zabrana vatrometa u središtu grada na snazi je već nekoliko godina i u Augsburgu, dok u Nürnbergu postoji stroga zabrana oko dvorca. Zaštitarska služba također će ondje provjeravati torbe u novogodišnjoj noći. U staroj gradskoj jezgri Regensburga također je na snazi zabrana vatrometa, a zabranjeno je nositi sa sobom petarde i rakete.