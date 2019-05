Velika fotoreportaža: Obišli smo svih 27 zagrebačkih javnih WC-a i zaključili - u super su stanju!

Mreža od 27 WC-a

Javnih WC-a u Zagrebu je 27. Mrežom rastegnutom od okretišta tramvaja u Dupcu, preko Kvatrića, Savice, središta grada, pa do Remize za račun Grada upravlja Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG), a posao održavanja, čišćenja i popravaka, temeljem javne nabave, prebacilo je na tvrtku M-Com usluge. S njima je potkraj 2017. potpisan četverogodišnji okvirni sporazum za 15,9 milijuna kuna. No to nisu svi javni WC-i. Postoje i oni na Autobusnom i Glavnom kolodvoru te na još nekolicini tržnica, ali oni nisu u spomenutom sustavu.