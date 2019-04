Cijena izmjene vodokotlića i školjki u 'zlatnom' zagrebačkom WC-u veća je od dnevnica top PR stručnjaka

Zagrepčani su obnovu još jednog WC-a skupo platili: 287.312 kuna s PDV-om za 3,86 kvadrata, odnosno 10.059 tisuća eura po četvornome metru. Zrinjevac je za vodoinstalaterske poslove, primjerice, zaračunao satnicu veću nego što ju je imao Alex Braun kada je peglao imidž Zorana Milanovića

Prije deset godina zagrebački 'zlatni WC-i' bili su na okretištima tramvaja u Dubecu u Dubravi. Za 18 kvadrata zahoda na dvama okretištima Zagrepčani su izdvojili 210 tisuća eura, odnosno 11.600 eura po četvornom metru.

Kako je tada objašnjavao Božidar Merlin, tadašnji zamjenik pročelnika Gradskog ureda za graditeljstvo, riječ je bila o suvremenom, samočistećem WC-u koji imao i niz drugih dodataka.

Bilo je to vrijeme kad je Bandić izjavio kako 'nisu toliko glupi da bi plaćali kvadrat zahoda toliko', da 'to nema nikakve veze s vezom', pa u svom stilu odmah naredio kontrolnom uredu da provjeri o čemu se radi, da bi koji dan kasnije ustvrdio kako zahodi nisu trebali biti 'sofisticirani', pa se, primjerice, kumica iz Čučerja ne može snaći u njima jer ne zna što to znači 'push'.

'Žao mi je da moje kumice iz Čučerja moraju završiti informatički tečaj da bi ušle u taj WC', rekao je tada Bandić.