Sjena korupcijskog skandala nad Zelenskim: Na meti velike istrage njegov bivši partner

Prema priopćenju NABU-a, u suradnji sa Specijaliziranim antikorupcijskim tužiteljstvom (SAPO), dokumentirane su „aktivnosti visokoorganizirane kriminalne skupine “ koja je „uspostavila veliku korupcijsku shemu radi kontrole nad ključnim državnim energetskim poduzećima“, među kojima se navodi i Energoatom , ukrajinska državna agencija za nuklearnu energiju.

Kako piše Kyiv Independent , Mindič, koji je zajedno sa Zelenskim bio suvlasnik produkcijske kuće Kvartal 95, pobjegao je iz zemlje prije nego što su počeli pretresi.

Sumnje u mito i pranje novca

Prema navodima agencije, članovi skupine prikupljali su mito od izvođača radova Energoatoma u iznosu od 10 do 15 posto vrijednosti svakog ugovora. NABU navodi da stvarno upravljanje tom strateški važnom kompanijom, koja godišnje ostvaruje prihod veći od 200 milijardi hrivnji (oko 4,7 milijardi dolara), nije bilo u rukama državnih dužnosnika, nego osoba „bez formalnog autoriteta“.

U javnost su dospjele i audiosnimke na kojima se čuju glasovi osoba kodnih imena 'Roket' i 'Tenor' kako dogovaraju pritisak na dobavljače. Prema izvorima Kyiv Independenta, iza tih nadimaka stoje Ihor Mironjuk, bivši savjetnik tadašnjeg ministra energetike Hermana Haluščenka, te Dmitro Basov, bivši tužitelj i šef odjela za fizičku sigurnost u Energoatomu.

Mironjuk je ranije bio i pomoćnik bivšeg ukrajinskog zastupnika Andrija Derkača, koji je od 2024. postao ruski senator. Istraga navodno otkriva da su članovi skupine oprali oko 100 milijuna dolara preko ureda u Kijevu koji je u vlasništvu Derkačeve obitelji.

Uloga bivšeg ministra i predsjednikovog partnera

Prema informacijama NABU-a, dvojac Mironjuk i Basov imao je potpunu kontrolu nad nabavama u Energoatomu. U snimkama se spominju i nadimci „Karlson“ i „Profesor“, koji, prema izvorima iz policije, označavaju Mindiča kao vođu skupine i bivšeg ministra energetike Haluščenka kao jednog od ključnih sudionika.

Pretrage su, prema istim izvorima, provedene i u prostorima povezanim s Haluščenkom, koji je od 2021. do 2025. obnašao dužnost ministra energetike.

NABU tvrdi da su članovi skupine sudjelovali u nizu mutnih poslova, među kojima i u projektu zaštite trafostanica vrijednom četiri milijarde hrivnji (oko 95 milijuna dolara). Na snimkama se čuje kako Mironjuk taj projekt naziva „bacanjem novca“, dok raspravlja o planovima za unosnije poslove u trenutku kad su ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu već bili u tijeku.

Političke implikacije

Ova je istraga otvorila niz političkih pitanja jer je Mindič posljednjih mjeseci sve češće spominjan u kontekstu pokušaja vlasti da ograniče neovisnost NABU-a. Prema navodima Kyiv Independenta, upravo je istraga protiv njega bila jedan od povoda za ljetni pokušaj izmjene zakona o nadležnostima antikorupcijske agencije. Upravo zbog toga, Ukrajina je u nedavnom godišnjem izvješću Europske komisije o proširenju dobila packu.

Mindič je, uz energetiku, povezan i s drugim sektorima - prema istraživanju Ukrajinske pravde, stekao je utjecaj i u bankarskoj industriji, osobito kroz nacionaliziranu Sense Bank, koja nije odgovorila na zahtjev za komentar.

U lipnju je, pak, njegov rođak Leonid Mindič uhićen pri pokušaju bijega iz zemlje, a optužen je za pronevjeru 16 milijuna dolara iz elektroenergetske kompanije Kharkivoblenergo.

Iako predsjednik Zelenski nije spomenut kao osumnjičenik, činjenica da je njegov bivši poslovni partner u središtu najopsežnije antikorupcijske istrage u energetskom sektoru od početka rata predstavlja politički osjetljiv trenutak za Kijev, osobito u razdoblju kad Ukrajina od Zapada traži veću financijsku pomoć i sigurnosne garancije.