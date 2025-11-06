Ruski vojnik ubio ukrajinskoga zarobljenika: Osuđen je na doživotni zatvor

Kurašov, kojeg su zajedno s drugim ruskim vojnicima zarobile ukrajinske snage nedugo nakon tog incidenta, priznao je na sudu krivnju , iako je kasnije rekao novinarima da je nedužan i da želi da bude uključen u razmjenu zarobljenika.

Sud u jugoistočnom gradu Zaporižji proglasio je Dmitrija Kurašova (27) krivim zbog ubojstva Vitalija Hodniuka , ukrajinskog vojnika koji se predao u siječnju 2024. ruskim snagama.

Simbolična presuda

Njegova presuda ima simboličnu važnost za Ukrajinu, koja ističe da su ruske snage pogubile mnogobrojne ukrajinske zarobljenike, ali sumnjivci su obično izvan dosega ukrajinskog pravosuđa. Rusija niječe da njezini vojnici čine ratne zločine.

Ured ukrajinskog glavnog državnog odvjetnika rekao je Reutersu da provodi kaznene istrage o ubojstvima 322 ukrajinskih vojnika koji su bezuvjetno položili oružje i/ili se predali od početka ruske invazije 2022.

Kurašov, koji je ostao bez lijevog oka boreći se u Ukrajini, pridružio se ruskoj vojsci u zamjenu za prijevremeno puštanje iz zatvora gdje je služio kaznu zbog krađe, po ukrajinskim vlastima.