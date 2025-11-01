Mračna strana vladavine Volodimira Zelenskog: Čisti teren pred moguće izbore?

Gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski suočava se s novim valom kritika iz vlastitih redova. Oporbeni zastupnici i aktivisti civilnog društva optužuju ukrajinskog čelnika i njegov uži krug da koriste 'pravosudni rat', odnosno instrumentaliziraju sudove kako bi ušutkali političke protivnike i zastrašili kritičare

Najnoviji primjer je slučaj Volodimira Kudrickog, bivšeg šefa državne elektroenergetske tvrtke Ukrenergo, koji je stekao međunarodni ugled uspješno održavajući ukrajinsku mrežu u pogonu unatoč masovnim ruskim napadima dronovima i raketama. Ipak, 2024. godine bio je prisiljen podnijeti ostavku – kako je tada rekao, zbog 'centralizacije moći' u predsjedničkom uredu. Smjena Kudrickog naišla je na osudu mnogih u energetskoj industriji te izazvala i uzbunu u Bruxellesu. A on se sada nalazi na optuženičkoj klupi, suočen s optužbama za pronevjeru, piše Jamie Dettmer za Politico. Kudricki tvrdi da je riječ o političkom procesu. Na sudu u Kijevu rekao je kako ga 'žele kazniti jer nije šutio' te da iza svega stoje 'korumpirani pojedinci' povezani s vlastima. Njegove tvrdnje dijele brojni oporbeni zastupnici i aktivisti, upozoravajući da predsjednik Zelenski i njegov moćni šef kabineta Andrij Jermak koriste pravosuđe kao oružje za zastrašivanje protivnika i ušutkavanje kritičara optužujući ih za korupciju ili suradnju s Rusijom. Ured Zelenskog odbio je to komentirati.

'Čišćenje terena' pred moguće izbore Bivši predsjednik Petro Porošenko, koji je i sam suočen s optužbama za korupciju i kojem je zamrznuta imovina, optužio je Zelenskog za 'autoritarni zaokret' i pokušaj da 'ukloni sve konkurente s političke scene'. Oporbeni zastupnik Mikola Knjažicki upozorava da će se takva praksa pojačati ako se iduće godine raspišu izbori. Sličan stav ima i poznata antikorupcijska aktivistica Darija Kaleniuk, tvrdeći da vlast koristi rat kao izgovor za koncentraciju moći i gušenje demokratskih procesa. 'Ovaj slučaj nema nikakvog smisla. Optužnica ne dokazuje da je Kudricki imao ikakvu osobnu korist. Sve izgleda kao politički obračun', rekla je Kaleniuk nakon suđenja. Prema dostupnim informacijama, slučaj se odnosi na ugovor koji je Kudricki potpisao prije sedam godina, kada je bio zamjenik direktora za investicije. Radovi nikad nisu započeli, a Ukrenergo je uspio vratiti isplaćeni predujam. Ipak, sud je odredio jamčevinu od 325 tisuća dolara za njegovo puštanje iz pritvora.

U potrazi za žrtvenim jarcima Neki analitičari smatraju da je proces protiv Kudrickog tek pokušaj vlasti da pronađe 'žrtvene jarce' ako ukrajinski energetski sustav ove zime ne izdrži ruske napade. Rusija, podsjetimo, sada sve češće cilja na ukrajinska skladišta plina i distribucijske centre, a ne samo na elektroenergetsku mrežu. Više od 60 posto Ukrajinaca ovisi o prirodnom plinu za grijanje. 'Vlasti trebaju krivca. Ljudi su već ogorčeni zbog čestih nestanaka struje i hladnih stanova. Ako dođe do dugotrajnih nestanaka električne energije, predsjednički ured mora imati nekoga koga će okriviti', rekao je zapadni savjetnik za Politico pod uvjetom anonimnosti.