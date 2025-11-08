Rusija objavila da nastavlja napredovati u Pokrovsku, osvojili i jedno selo

Rusko ministarstvo obrane na aplikaciji Telegram objavilo je da je vojska osvojila Vovče , mjesto na krajnjem jugoistoku regije Dnjipropetrovsk. Prema službenom ukrajinskom popisu stanovništva, to je selo 2001. imalo 13 stanovnika, prenosi Reuters. U regiji Donjeck Rusija nastavlja osvajati teritorij u borbama za svaku kuću u Pokrovsku , kao i obližnjem Mirnogradu.

Rusija, koja za te gradove koristi imena iz sovjetskog doba - Krasnoarmejsk i Dmitrov, tvrdi da su oni okruženi. Rusko ministarstvo priopćilo je da vojska napreduje i u Kupjansku, gradu u regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage navodno također okružene.

Kijev priznaje da je situacija u Pokrovsku teška, no tvrdi da se borbe nastavljaju u sva tri grada. Reuters nije uspio neovisno potvrditi ratna izvješća dviju strana. DeepState, ukrajinska stranica koja prati situaciju na terenu, na svojoj karti pokazuje da je Rusija napredovala kod Pokrovska i Kupjanska, no da nije okružila ukrajinske snage.