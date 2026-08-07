GRAĐANI UZNEMIRENI

Potres na području Dubrovnika: 'Trajalo je kratko, ali bilo je snažno'

L. F.

07.08.2026 u 09:22

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Podrhtavanje tla koje se u petak ujutro osjetilo na dubrovačkom području zabilježeno je u 8.46 sati, a Seizmološka služba naknadno je objavila da je epicentar bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u Bosni i Hercegovini

Slab potres osjetio se u petak ujutro na širem dubrovačkom području.

Prema podacima Seizmološke službe, potres je zabilježen u 8.46 sati, a epicentar mu je bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III.–IV. stupanj EMS ljestvice.

Građani: Kratko, ali snažno

Nedugo nakon podrhtavanja na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra pojavile su se prve reakcije stanovnika dubrovačkog područja.

'Bilo je kratko, ali jako', napisao je jedan korisnik, dok je drugi naveo da je podrhtavanje trajalo svega nekoliko sekundi, ali da je bilo snažno.

Pojedini građani naveli su i da se potres osjetio u dubrovačkoj bolnici te da je ondje bio prilično intenzivan.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
podrhtavanje tla

podrhtavanje tla

Potres na Kvarneru: 'Probudilo me, skočila sam iz kreveta'
tajland

tajland

Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih
Ždrelaščica u Kukljici

Ždrelaščica u Kukljici

Kip Gospe postavljen uz jedan od najprometnijih kanala na Jadranu

najpopularnije

Još vijesti