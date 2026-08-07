Potres na području Dubrovnika: 'Trajalo je kratko, ali bilo je snažno'

Slab potres osjetio se u petak ujutro na širem dubrovačkom području.

Prema podacima Seizmološke službe, potres je zabilježen u 8.46 sati, a epicentar mu je bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III.–IV. stupanj EMS ljestvice.

Građani: Kratko, ali snažno

Nedugo nakon podrhtavanja na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra pojavile su se prve reakcije stanovnika dubrovačkog područja.

'Bilo je kratko, ali jako', napisao je jedan korisnik, dok je drugi naveo da je podrhtavanje trajalo svega nekoliko sekundi, ali da je bilo snažno.

Pojedini građani naveli su i da se potres osjetio u dubrovačkoj bolnici te da je ondje bio prilično intenzivan.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima.