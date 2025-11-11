Većina oboljelih ne postiže ciljeve liječenja: Hrvatska još čeka registar osoba s dijabetesom

Kao predstavnik Referentnog centra Ministarstva zdravstva za šećernu bolest i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes, Rahelić je istaknuo da osobe s dijabetesom u Hrvatskoj imaju svu suvremenu terapiju i tehnologiju te se radi na proširenju osnovne liste lijekova i pomagala.

Uži specijalist endokrinologije i dijabetologije te predstojnik Klinike 'Vuk Vrhovac' Dario Rahelić istaknuo je da Hrvatska još nema registar oboljelih od dijabetesa, ali se na njemu radi. Najavio je i da bi novi Nacionalni program za skrb osoba sa šećernom bolešću mogao biti usvojen do kraja godine.

'HZZO je nedavno napravio ogroman iskorak kada je omogućio da sva djeca s dijabetesom tipa 1 dobiju modernu tehnologiju - ne samo uređaje za kontinuirano mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini, nego i inzulinske pumpe. One su sada na osnovnoj listi, bez nadoplate za djecu i adolescente', kazao je.

Uređaje za kontinuirano mjerenje glukoze nakon djece dobili su i odrasli, što im je omogućilo život bez boli jer jedan dio tog nevidljivog tereta postaje manji. Unatoč modernoj terapiji i tehnologiji, dodao je Rahelić, većina osoba sa šećernom bolešću ne postiže ciljeve liječenja ni dobru regulaciju glikemije.

Istaknuo je da su nefarmakološke mjere poput pravilne i redovite prehrane, tjelesne aktivnosti i edukacije ključne u dobroj regulaciji bolesti.

U liječenju dijabetesa tipa 2 dogodila se revolucija u posljednjih nekoliko godina

Moderna tehnologija, uz pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu, može napraviti čudo, neovisno o lijekovima, poručio je. Inzulinske pumpe danas omogućuju kontinuirano davanje inzulina, tako da se osobe više ne moraju četiri ili pet puta dnevno bosti.

Osobe s dijabetesom često su izložene diskriminaciji ili nerazumijevanju u školi ili na poslu pa su te tehnologije i društvena podrška, kaže Rahelić iznimno važne. Naglasio je da se u liječenju dijabetesa tipa 2 dogodila prava revolucija u posljednjih nekoliko godina.

Od tipa 1 boluje 35 tisuća osoba

'Danas imamo čitav niz modernih terapija koje ne djeluju samo na regulaciju glukoze, nego i na smanjenje kardiovaskularnog rizika, poboljšanje bubrežne funkcije i smanjenje ukupne smrtnosti', rekao je. Zaključio je da je dijabetologija danas postala prava umjetnost i da više nije zanat s tri vrste tableta i tri vrste inzulina.

Osobe sa šećernom bolešću tipa 1, od kojeg u Hrvatskoj boluje oko 35 tisuća osoba, u utorak su u društvu svojih bližnjih nosili plave balone pod geslom #NevidljiviTeret - od Klinike 'Vuk Vrhovac' i KBC-a Zagreb do Zdenca života kod HNK.

Plavi balon, simbol dijabetesa, kroz inicijativu Blue Balloon Challenge predstavlja svakodnevni napor oboljelih da održe ravnotežu. Sudionici akcije, među kojima Monika Muratović, čija djeca imaju dijabetes te predsjednik Saveza dijabetičkih udruga Davor Bučević, istaknuli su da je život s dijabetesom danas lakši zahvaljujući modernoj terapiji, iako i dalje nosi izazove.