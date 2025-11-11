Tomašević: Thompsonova koncerta 28. prosinca neće biti. Odgovorit ćemo mu na upit

'Koncert zakazan za 27. prosinca će biti jer imamo ugovor sklopljen po tadašnjim uvjetima, nema nikakvih uvjeta vezanih uz stvari kao što su ustaški pozdravi i simboli. Taj koncert će se održati. Ovaj zaključak, koji je prije svega politički, se bavi korištenjem prostora u vlasništvu Grada, kojom upravljaju gradska poduzeća i ustanove. Uvode se određena pravila. Da bude jasno, ovaj zaključak ne bavi time što netko rade u privatnom prostoru niti time što država radi u svojim državnim prostorima. Bavi se isključivo prostorima za koje je Grad dao dozvolu", rekao je Tomašević.

'Tamo će pisati što će pisati, pričekajte. Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. prosinca', rekao je.

Na pitanje kako će ova mjera utjecati na sportske događaje, gradonačelnik je naveo kako su 'sportski događaji već su pokriveni, pravilima UEFA-e'.

'Što se tiče nogometnih utakmica, to je vrlo dobro poznato. Jasno je propisano i nakon svako kola HNL-a se izriču kazne u skladu sa smjernicama UEFA-e. Mi se ne bavimo hoće li koncerta biti ili ne, mi se bavimo onime što je protuustavno, a to je ustaški pozdrav, koji je kada se svi pozivaju na presudu Visokog prekršajnog suda, na koju je reagirao Ustavni sud 2020. godine i rekao da je taj pozdrav protuustavan i da je ustaški', zaključio je Tomašević.