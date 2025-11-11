VIDEO Srušio se turski vojni teretni zrakoplov

Turski vojni teretni zrakoplov tipa C-130 srušio se u Gruziji nakon što je poletio iz Azerbajdžana na povratnom letu prema Turskoj, priopćilo je tursko Ministarstvo obrane. Ministarstvo je navelo da su pokrenute operacije traganja i spašavanja u suradnji s gruzijskim vlastima, ali nije iznijelo dodatne pojedinosti o mogućim uzrocima nesreće niti o žrtvama.
Prema prvim informacijama koje prenose gruzijski mediji, zrakoplov je letio iz Azerbajdžana prema Turskoj. Ministarstvo je pokrenulo istragu prema članku 275., stavku 4. gruzijskog Kaznenog zakona, zbog kršenja sigurnosnih pravila letenja ili rukovanja zrakoplovom koje je rezultiralo smrću osoba.
'Ministarstvo unutarnjih poslova postupno će obavještavati javnost o detaljima nesreće', navedeno je u službenom priopćenju.
Tursko ministarstvo obrane potvrdilo je da je zrakoplov poletio iz Azerbajdžana i srušio se u blizini granice s Gruzijom. 'Pokrenuta je potraga i operacija spašavanja u koordinaciji s gruzijskim vlastima', priopćili su iz Ankare.
Na mjesto nesreće uputio se i gruzijski ministar unutarnjih poslova Gela Geladze, potvrdio je njegov turski kolega Ali Yerlikaya putem društvenih mreža. Za sada nema službenih podataka o broju žrtava ni mogućim uzrocima pada.