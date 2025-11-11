VELIKI HAC-OV PROJEKT

Nakon rušenja motela trebala krenuti gradnja trećeg traka, ali sve stoji: Što se događa na zagrebačkoj obilaznici?

Vedran Brkulj

11.11.2025 u 14:44

Zagrebačka obilaznica kod odmorišta Zagreb dobit će dodatni trak u svakom smjeru
Zagrebačka obilaznica kod odmorišta Zagreb dobit će dodatni trak u svakom smjeru Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV

Riječ je o dionici kojom dnevno prolazi preko 80.000 vozila, a na njoj se nalazilo i odmorište Zagreb, nekad poznato kao Plitvice, te se ondje planiraju opsežni radovi.

Rok za radove 540 dana

Podsjetimo, nabava je raspisana početkom rujna i prvotni rok za dostavu ponuda bio je početak listopada, potom je pomaknut na početak studenog, a kao novi rok sada je predviđen 13. prosinca.

Samim time pomaknut je i okvirni početak radova za početak ožujka 2026. godine, pod uvjetom da ne bude žalbi, poništenja i sličnih problema koji znaju pratiti infrastrukturne projekte.

Rok za završetak radova i dalje je 540 radnih dana od dana uvođenja u posao, ali ne kasnije od 15. lipnja 2028. godine.

Predviđeno je da će se radovi izvoditi u tri smjene, 24 sata dnevno, sve dane u tjednu, uključujući subote, nedjelje te državne blagdane i praznike.

Rušenje motela Plitvice
Rušenje motela Plitvice Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov

Zahvat radova u smjeru Zagreb zapad – Lučko, treći vozni trak i novi zaustavni trak počinju kod čvora Zagreb zapad, gdje se priključuje autocesta A2 iz smjera Krapine. Trak se proteže do čvora Lučko, a ukupne je duljine 3830 metara. U suprotnom smjeru, Lučko – Zagreb zapad, proširenje počinje nešto nakon čvora Lučko, gdje se uključuje Jadranska avenija, a završava kod čvora Zagreb zapad, te je duljine 4455 metara.

Iako se čvorišta Zagreb zapad i Lučko zadržavaju u postojećem obliku, trakovi za ubrzanje i usporavanje prilagodit će se novoj širini ceste.

Most Dubava

Zagrebačka obilaznica
Zagrebačka obilaznica Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Najsloženiji dio projekta predstavlja rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta Dubava, dugačkog 29 metara te širine 2 x 18,95 metara, a za to vrijeme izgradit će se privremeni most da se promet ne bi prekidao. Projektom je predviđena modernizacija prometne signalizacije s LED displejima za promjenjive prometne znakove te postavljanje meteoroloških stanica za praćenje vremenskih uvjeta i laserskih brojača prometa.

Kako smo naveli, na trasi ove dionice nalazio se motel Zagreb, a on je srušen te je planirana izgradnja novog ugostiteljskog objekta, čuvanog parkirališta za teretna vozila, autokampa, nadvožnjaka i benzinske crpke samo s južne strane. No sve to nema veze sa spomenutom javnom nabavom za gradnju trećeg traka u oba smjera jer oni prolaze pored odmorišta.

