Nakon rušenja motela trebala krenuti gradnja trećeg traka, ali sve stoji: Što se događa na zagrebačkoj obilaznici?

Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV

Riječ je o dionici kojom dnevno prolazi preko 80.000 vozila, a na njoj se nalazilo i odmorište Zagreb, nekad poznato kao Plitvice, te se ondje planiraju opsežni radovi. Rok za radove 540 dana Podsjetimo, nabava je raspisana početkom rujna i prvotni rok za dostavu ponuda bio je početak listopada, potom je pomaknut na početak studenog, a kao novi rok sada je predviđen 13. prosinca.

Samim time pomaknut je i okvirni početak radova za početak ožujka 2026. godine, pod uvjetom da ne bude žalbi, poništenja i sličnih problema koji znaju pratiti infrastrukturne projekte. Rok za završetak radova i dalje je 540 radnih dana od dana uvođenja u posao, ali ne kasnije od 15. lipnja 2028. godine. Predviđeno je da će se radovi izvoditi u tri smjene, 24 sata dnevno, sve dane u tjednu, uključujući subote, nedjelje te državne blagdane i praznike.

Rušenje motela Plitvice







Rušenje motela Plitvice

Zahvat radova u smjeru Zagreb zapad – Lučko, treći vozni trak i novi zaustavni trak počinju kod čvora Zagreb zapad, gdje se priključuje autocesta A2 iz smjera Krapine. Trak se proteže do čvora Lučko, a ukupne je duljine 3830 metara. U suprotnom smjeru, Lučko – Zagreb zapad, proširenje počinje nešto nakon čvora Lučko, gdje se uključuje Jadranska avenija, a završava kod čvora Zagreb zapad, te je duljine 4455 metara. Iako se čvorišta Zagreb zapad i Lučko zadržavaju u postojećem obliku, trakovi za ubrzanje i usporavanje prilagodit će se novoj širini ceste. Most Dubava