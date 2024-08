Večeras je noć šišmiša: Posjetili smo špilju Veternicu i razbili sve mitove o njima

Dok mnogi šišmiši jedu kukce, drugi se hrane nektarom i glavni su oprašivači raznih biljaka kao što su breskve, klinčići, banane i agave. Zapravo, šišmiši su jedini oprašivači agave, ključnog sastojka mnogima simpatične, ali i pogubne tekile. Treći izvor hrane šišmiša je voće, a njihova ljubav prema slatkom voću predstavlja još jednu važnu ulogu u ekosustavu, a to je širenje sjemena. Šišmiši koji se hrane voćem zaslužni su za čak 95 posto raspršivanja sjemena odgovornog za rast drveća i biljaka u iskrčenim šumama.

Nisu slijepi, samo eholociraju

Dok smo se savijali, previjali i saginjali kroz špilju koji šišmiš nam je znao proletjeti iznad glave kako bi, valjda, umirili svoju znatiželju i pozdravili svoje glasne posjetitelje.

Putem su nas pratili zvučni efekti od kojih neki simuliraju zvuk vode, drugi glasanje šišmiša, a treći glasanje špiljskog medvjeda koji već 24 tisuće godina ne vreba podzemnim prostorima Veternice. Kovačić nam je objasnio kako zvučni efekti koji proizvode zvukove glasanja šišmiša zapravo simuliraju njihovu međusobno komunikaciju. Šišmiši komuniciraju na frekvencijama koje su čovjekovom uho nečujne.

Šišmiši imaju male oči s vrlo osjetljivim vidom, što im pomaže da vide u uvjetima koje bismo mogli smatrati mrklim mrakom. Oštar vid im nije potreban, a orijentiraju se eholokacijom. Eholokacija je njihov vid i njome šišmiši percipiraju svijet oko sebe. Kovačić nam je objasnio kako je eholokacija zapravo složen sustav odašiljanja različitih zvukovnih signala i primanja jeke istih tih signala.

Ostaci podzemnog svijeta

Što smo dublje zalazili u špilju dočekao nas je primjer lubanje špiljskog medvjeda. Ne, lubanja nije prava već je postavljena da bi posjetitelji stekli dojam o ovoj mrcini iz davne prošlosti, a i špiljski medvjed, kao ni bilo koja druga veća životinja, radi svoje fizičke veličine nisu mogli dalje od ulaznog dijela. Osim lubanje u Veternici je izložena prava donja čeljust špiljskog medvjeda koja je zabijena u stijenu, a Kovačić nam je pojasnio kako je stijenu donijela voda koja je onuda prije tekla, a ovo je ujedno i jedini pravi fosil podzemne mrcine.

Od Zagreba do Osijeka prije 17 milijuna godina prostiralo se Panonsko more sa svojim južnim otocima Medvednicom, Papukom, Krndijom, Moslavačkom Gorom i Psunjem. Panonsko more iza sebe je ostavilo mnogo životinjskih ostataka koje su nekada plivale ovim područjem i njihovi organski ostaci čine stijenu špilje. Od vapnenca špilje izgrađena je i katedrala, a upravo se takav špiljski vapnenac koristio i kao građevinski materijal.

Neandertalci u Veternici?

Pred kraj obilaska posjetitelje će dočekati skulpture neandertalca koje predstavljaju lovce koji su u Veternici lovili špiljske medvjede i druge životinje. Kovačić nam je objasnio kako su još na ulazu u samu špilju pronađeni tragovi ognjišta i ostaci lovačkog oruđa pa se pretpostavlja da im je špilja bila lovačka postaja.