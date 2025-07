U umjetnim gnijezdima u Kopačkom ritu 30 mladih vjetruša

"Do sada su u gnijezdima gnijezdile vjetruše, vrsta sokola koja je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena. U tri godine koliko su gnijezda postavljena, zahvaljujući projektu uspješno je othranjeno i podignuto 30 mladih vjetruša", priopćili su.

"Posebno nas je obradovala prisutnost para stepskog sokola u jednom od gnijezda početkom ove godine. Par je od veljače do sredine travnja redovito posjećivao gnijezdo i pripremao se za polaganja jaja, no, nažalost, do gniježđenja naposljetku nije došlo te se nadamo da će se u budućnosti ipak dogoditi", kažu iz Parka prirode.

Naime, stepski sokolovi inače ne grade vlastita gnijezda nego zauzimaju tuđa, a u nedostatku povoljnih prirodnih gnijezda rado će zauzeti i ovakva umjetna, pa se tako gotovo cijela populacija stepskih sokolova u Slovačkoj gnijezdi u ovakvim umjetnim gnijezdima, dodaju.

LIFE Danube Free Sky projekt

Zahvaljujući video nadzoru mogli su pratiti ponašanje vjetruša u periodu razmnožavanja - od zauzimanja gnijezda i udvaranja mužjaka ženki donošenjem hrane u gnijezdo, pripreme gnijezda iskopavanjem rupe u šljunku koji je stavljen u samo gnijezdo do perioda inkubacije, izlijeganja i othranjivanja podmlatka.

LIFE Danube Free Sky međunarodni je projekt koji okuplja 15 partnera iz sedam podunavskih zemalja. Ukupna vrijednost projekta je veća od 6,6 milijuna eura, dok je proračun Javne ustanove Park prirode Kopački rit 323. 000 eura. Projekt je počeo 2020. i traje do sredine 2026.

"Cilj projekta, koji se financira sredstvima iz programa LIFE Europske unije i Ministarstva okoliša Republike Slovačke, je smanjiti gubitak bioraznolikosti uslijed stradavanja u interakcijama s dalekovodima. Ptice najčešće stradavaju u sudaru s vodičima dalekovoda te od strujnog udara. Kako bi se smanjila opasnost dalekovoda za ptice, poduzete su mjere zaštite postavljanjem preusmjerivača", pojašnjavaju iz Kopačkog rita.

Preusmjerivači omogućuju pticama da pravovremeno uoče prepreku, a u okolici Kopačkog rita postavljeno ih je više od 1500 na 35 kilometara srednjenaponskih i visokonaponskih dalekovoda. HEP ODS je kao mjeru zaštite ptica od strujnog udara također izolirao opasne elemente na 96 transformatorskih stanica te je zamijenio postojeće vodiče novim, vidljivijim i izoliranim tipom.

Iz Parka prirode podsjećaju da je u okviru projekta postavljena kamera i u blizini gnijezda bijele rode u Kopačevu koja široj javnosti omogućuje uvid u događanja u gnijezdu putem prijenosa uživo na web stranici Kopačkog rita.