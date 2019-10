Varda potvrdio: Bandićevi zastupnici neće okrenuti leđa Vladi, glasat će za Kujundžića, no ne nužno i proračun

Kažimir Varda iz Kluba zastupnika Milana Bandića potvrdio je kako će svi Bandićevi zastupnici glasati u petak protiv opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića. Na pitanje kako će se postaviti kada dođe glasovanje o proračunu, Varda je ostao tajnovit

Očekuju da će Vlada naći rješenje s prosvjetarima, ako do toga ne dođe, klub će donijeti odluku o daljnjim koracima.

Na pitanje do kada Vladi daju rok da do dogovora s nastavnicima dođe, Varda kaže: Vidjet ćemo, do proračuna ima vremena.

Na pitanje hoće li podržati proračun ako se prosvjetarima ne poveća plaća, odgovara: 'Bio sam vrlo jasan. Nadamo se da će Vlada riješiti pitanje plaća'.