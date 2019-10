Milan Bandić jutros kaže da vjeruje premijeru, obrušio se na ministricu Divjak: Ucjenjuje ga

Tri su prioriteta u ovoj državi, to zna premijer Plenković, a ne zna ministrica Divjak: demografska obnova, znanje i obrazovanje i rad i zapošljavanje, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jutros uoči sastanka saborskoga kluba svoje stranke komentirajući zahtjev o povećanju plaća učiteljima i nasatavnicima koji je uputio premijeru i Vladi

'Kad smo u proljeće tražili besplatne udžbenike, bila je slična situacija i premijer je presjekao. Imamo besplatne udžbenike zahvaljujući Stranci rada i solidarnosti. Sad to očekujemo ponovno od premijera, da čitajući prioritete ove zemlje, koji su conditio sine qua non, razvoja ove zemlje. Ja apeliram na ono što je prisegao Plenković, da provedemo tri prioriteta, a ne da se borimo za fotelje', rekao je Bandić, dodavši da će njegova stranka na tome inzistirati te da će to i biti riješeno, prenosi N1.

Ponovno se obrušio na ministricu znanosti i obrazovanja, Blaženku Divjak. 'Ja premijeru vjerujem kao što sam mu vjerovao i za besplatne udžbenike. Gospođa Divjak se protivila, a protivi se i sada i ucjenjuje premijera', rekao je Bandić.

'Ona ne smije ucjenjivati premijera, ona je dio koalicije i ne razumije prioritete. Paradoks je da je ministrica i koalicijski partner premijera, a 50 posto krivice snosi sam', rekao je Bandić.

Reporterki N1 rekao je kako je ili kratkog pamćenja ili zločesta jer ne vidi da premijer podržava Bandića, a da je Divjak bila i protiv povećanja plaća, i protiv besplatnih udžbenika.

'Sedamsto učitelja i nastavnika već ima 16,43 posto veće plaće u Gradu Zagrebu. Očekujem da to premijer napravi i u Republici Hrvatskoj. Žao mi je učitelja, žao mi je roditelja, žao mi je djece, jer se mučimo bespotrebno. Hrvatske nema bez demografske obnove, bez obrazovanih i zaposlenih ljudi', rekao je Bandić, prenosi N1.