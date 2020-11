Vanđelić otkrio kako će voditi obnovu Zagreba, najavio redovite konferencije za medije a progovorio je i o političkim ambicijama

Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, slovi za jednog od najboljih hrvatskih menadžera. U ratu zarobljenik u logoru u Glini, svojedobni kandidat za mandatara Vlade HDZ-a i Mosta, vlasnik imovine od 20-ak milijuna kuna. O njegovoj prošlosti, planovima za maksimalno transparentnu obnovu, ali i šuškanjima da bi mogao biti kandidat za gradonačelnika govorio je RTL-u

Upitan na što će se potrošiti 42 milijarde potrebne za obnovu Zagreba rekao je da javni objekti trebaju biti obnavljani od vlastitih osnivača ili onih koji koriste te prostore. Što se tiče privatnog segmenta, tu se procjenjuje da je riječ o 6500 zgrada, za to je nadležan Fond i on bi trebao osigurati provođenje odluka koje donosi Ministarstvo. 'Dakle, sistem je - zahtjev građana, odluka Ministarstva, provođenje Fond', rekao je RTL-u.

'Trebao sam biti jedan od suradnika koji će raditi na tome, ali sam zamoljen da samo ovo radim, budući da imam određene kompetencije, 24 od 28 godina radnog staža bavim se sličnim stvari ma. Ovo je izrazito kompleksan projekt i kako potresa nije bilo 120 godina zapravo je teško naći nekoga tko bi se s time znao nositi. Ovo jest određeni izazov i zato sam se toga primio, a najvažniji zadatak od svega je to ispravno postaviti', odgovorio je na pitanje zašto je baš on odabran da vodi projekt.

Šira javnost za Vanđelića prvi put čula koncem 2015. u kontekstu mandatara sa sastav nove vlade HDZ-a i Mosta što je na kraju bio Tim Orešković. 'Nisam član niti jedne stranke, tehnički imam određenih kompetencija, zajedno s ekipom koja je tada bila izabrana koji su također bili vrlo kvalitetni ljudi bio je to zadatak da mi na nekoliko mjeseci "čuvamo kuću". To sam tada prihvatio. Da budem mandatar na četiri godine nikad nisam prihvatio, niti sam to bio u stanju napraviti', rekao je.

Upitan zašto je izjavio da mu nije bilo žao što je u Domovinskom ratu bio u srpskom zarobljeništvu rekao je: 'Shvatio sam da je to nešto što me na određeni način učvrstilo u onome kako me majka odgajala i idealima koje čovjek ima u životu. S druge strane, očvrsnulo me da odluke koje donosim čovjek treba donositi, jer jednostavno smo vrlo kratko ovdje i mislim da zato treba živjeti ispravno'.