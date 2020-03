[UŽIVO] U Hrvatskoj 382 zaraženih koronavirusom, a 16 je izliječeno i pušteno kući. Posebnu poruku dobili trgovci koji dižu cijene

Na snazi je zabrana napuštanja mjesta prebivališta bez propusnice, kontrole su na ulazima u gradove i županije

7.55 Američki državni tajnik Mike Pompeo u utorak je oštrije kritizirao kinesko postupanje sa širenjem zaraze koronavirusa, rekavši kako njihova vladajuća Komunistička partija još uvijek niječe podatke potrebne za sprečavanje daljnjih slučajeva. U intervjuu za radijsku postaju Washington Watch, Pompeo je ponovio prijašnje optužbe da je kinesko kašnjenje u informiranju o virusu ugrozilo ljude širom svijeta i rekao da je to 'doista dovelo u opasnost tisuće života'.

7.45 Po nekim procjenama oko 70 posto svjetske populacije moglo bi se zaraziti koronavirusom, a to znači da postoje dobri izgledi da ćete, prije ili kasnije, biti među njima. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 14 posto ljudi s Covidom-19, bolesti koju uzrokuje novi koronavirus, razvije tešku kliničku sliku i treba hospitalizaciju i potporu kisikom.

7.37 Južna Koreja pokazala je da je moguće suzbiti koronavirus bez zaustavljanja gospodarstva, ali stručnjaci nisu sigurni bi li njezin pristup uspio drugdje, piše The New York Times. Neovisno o tome kako tumačite brojke, Južna Koreja je jedina zemlja koja iskače od drugih.

7.32 Odnos broja zaraženih koronavirusom i umrlih od ove zaraze drastično se razlikuje od zemlje do zemlje, no posebno u oči upada relativno nizak broj umrlih u Njemačkoj u odnosu na broj zaraženih pa se postavlja pitanje koji je tomu razlog. 'Da budem iskren, mi još uvijek znamo premalo o ovoj infekciji da bi dali odgovor na to pitanje', rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Richard Pebody.

7.24 Kalifornijske vlasti su u utorak pozvale mlade da poštuju sigurnosne upute u borbi s novim koronavirusom nakon smrti mlade osobe blizu Los Angelesa koja je prva poznata žrtva Covida-19 među mladima na američkom tlu. Sanitarne vlasti losangeleskog okruga izvijestile su o trima novim smrtnim slučajevima od Covida-19, među kojima je "osoba mlađa od 18 godina" koja je živjela u Lancasteru, četrdesetak kilometara sjeverno od glavnog grada Kalifornije. To je prvi poznati slučaj smrti neke mlađe osobe od koronavirusa na američkom tlu.