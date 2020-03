Loše vijesti: Izgledno je da nas ljeto neće spasiti od koronavirusa

Nije vjerojatno da će ljetne vrućine zaustaviti širenje koronavirusa, a nastavi li se virus širiti sadašnjim tempom uskoro bi se moglo dogoditi da u većini zemalja članica nema dovoljno kreveta na odjelima za intenzivnu skrb, kaže se u izvješću Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC)

Preporuke ECDC-a

ECDC preporučuje da se mjere socijalnog distanciranja proaktivno primjenjuju kako bi se odgodio vrhunac epidemije i omogućilo zdravstvenom sustavu da se pripremi na povećani priljev inficiranih osoba. Pranje ruku i uporaba maski kod osoba s respiratornim simptomima može pridonijeti usporavanju širenja virusa u zajednici.

Slojevita primjena socijalnog distanciranja (izolacija, karantena, zatvaranje radnih mjesta i obrazovnih ustanova), ograničenja kretanja i okupljanja mogu imati znatnu ulogu u smanjenju transmisije unutar zajednice pod uvjetom da se svi striktno pridržavaju. Što se tiče zdravstvenih sustava, prioriteti su usporiti broj slučajeva koji trebaju intenzivnu skrb, čuvati rizične skupine i zaštititi zdravstvene radnike.

Pacijenti s blagim simptomima, posebice oni koje ne spadaju u rizične skupine, mogu se zbrinuti doma s uputama koje trebaju slijediti ako se simptomi pogoršaju. Preporučuju se i mjere za prevenciju transmisije unutar kućanstva. ECDC navodi, citirajući znanstvena istraživanja, da koronavirus može preživjeti u zraku do tri sata, do četiri sata na bakrenim površinama, do 24 sata na kartonu i dva do tri dana na plastici i nehrđajućem čeliku.