Došla iz Austrije, dobrovoljno otišla u samoizolaciju sa suprugom; prva pozitivna na koronavirus u Vukovarsko-srijemskoj županiji

U vinkovačkoj bolnici hospitalizirana je prva osoba oboljela od koronavirusa iz Vukovarsko-srijemske županije, a vratila se iz Austrije, rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare županijskog Stožera Civilne zaštite

"Suprug nije povratnik iz Austrije ali se, kako je kazao, i on sam dobrovoljno stavio u samoizolaciju. To je izuzetno povoljna okolnost. Ponašanje ove bolesnice je jedan izuzetno pozitivan primjer ponašanja osobe u samoizolaciji", poručila je Krešić. Suprug oboljele jučer je stavljen u 14-dnevnu samoizolaciju iako je, po vlastitim riječima, do sada bio u dobrovoljnoj samoizolaciji, dodala je.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u samoizolaciji se u ovom trenutku nalazi 998 osoba, rekao je načelnik Stožera Zdravko Kelić.

"Ako je točno da se ovaj bračni par držao samoizolacije, to je ono što želimo da poštuju i svi drugi koji su u samoizolaciji. Ako poštujemo pravila i upute, onda svi zajedno možemo dobiti ovu bitku. Uozbiljimo se još više, poštujmo struku i prihvatimo njihove upute", rekao je Kelić.

Načelnik Policijske uprave vukovarsko-srijemske Fabijan Kapular naveo je da je ta PU do sada imala 116 dojava o kršenju samoizolacije, prilikom čega su utvrđena 32 slučaja kršenja samoizolacije.

"Moram reći da se građani sve odgovornije ponašaju tako da smo jučer imali samo tri dojave, ali nismo utvrdili niti u jednom slučaju da je bilo kršenja mjere samoizolacije", istaknuo je Kapular.