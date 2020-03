[UŽIVO] Italija u karantenu stavila 16 milijuna ljudi, škotska premijerka komentirala predviđanja o 100.000 mrtvih

Dosad je u svijetu više od 105.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, podaci su američkog Sveučilišta Johns Hopkins. Život je zbog te zaraze izgubilo 3558 ljudi

11:35 Predsjednik buduće slovenske vlade Janez Janša podržava odluku ministra zdravstva o zabrani velikih javnih priredaba na zatvorenom zbog ključne faze kontrole koronavirusa, a onima koji ga prate na Twitteru poručio je da ograniče socijalne kontakte, a više borave u prirodi."Nalazimo se u ključnoj fazi kontrole širenja koronavirusa, kad nas prekasno uvođenje potrebnih mjera može koštati života i velike materijalne štete, zato je bolje uvesti neku mjeru previše nego premalo. I sami možemo puno napraviti, zato ograničimo kontakte na one najnužnije, a umjesto u dvorane radije otiđimo u prirodu", napisao je Janša.

11:40 Slovenski ministar zdravstva Aleš Šabeder proglasio je od subote u 19 sati zabranu održavanja većih priredaba u zatvorenim prostorima. Tako je već otkazan koncert talijanskog tenora Andrea Boccellija koji se trebao održati u subotu navečer u velikoj dvorani Stožice, do daljega je otkazan program u Cankarevom domu u Ljubljani, središtu kulturnih i drugih priredaba, a razmišlja se i o ograničenjima za sportska natjecanja. Utakmica Abba lige između Cedevita Olimpije i Budućnosti održat će se bez navijača, a nagađa se da će se za istu mjeru odlučiti organizatori skijaških skokova u Planici idući tjedan.

12:00 Zaraza koronavirusom proširila se na 30 američkih saveznih država, usmrtivši najmanje 19 ljudi , New York je zadnji u nizu koji je u SAD-u proglasio izvanredno stanje. Zabrinuti putnici na američkom kruzeru pogođenom virusom zatvoreni su u svojim kabinama u vodama blizu San Francisca, nakon što je 21 osoba pozitivno testirana na virus. Brod Grand Princess dobio je kasno u subotu dozvolu da pristane u Oaklandu. Američki potpredsjednik Mike Pence , koji je zadužen za reakciju SAD-a na epidemiju, ranije je rekao da će svih 3533 putnika i posada biti testirani na koronavirus i prema potrebi stavljeni u karantenu.

Smo v kritični fazi (ne)obvladovanja širjenja #Koronovirus #Covid_19 , zato bolje kak ukrep preveč kot premalo. Cena zamude se tu meri v življenjih, trpljenju in veliki materialni škodi. Tudi sami lahko naredimo veliko. Omejimo stike na najbolj nujne, namesto dvoran raje v naravo. pic.twitter.com/aVL0nmWEGx

11:26 "Italija bi trebala zabraniti svim svojim državljanima putovanja u Europu, zbog toga što mi to ne možemo narediti unutar Schengena", rekao je češki premijer Andrej Babiš . U Češkoj je potvrđeno 26 slučajeva zaraze koronavirusom, a najveći je dio povezan s osobama koje su doputovale iz Italije ili bile u kontaktu s nekim tko je bio u Italiji.

11:30 Iranska državna aviokompanija Iran Air suspendirala je sve letove iz i za Europu do daljnjega, objavila je novinska agencija Isna. Suspenzija je, prema izvještaju agencije, proglašena zbog 'ograničenja nametnuta iz Europe zbog nepoznatih razloga'. BBC, koji prenosi vijest iranske agencije, navodi i kako je Iran jedna od najgore pogođenih država epidemijom koronavirusa izvan Kine, s gotovo 6000 zaraženih i 145 mrtvih, te da se vjeruje da su te brojke i veće.

10:39 Od jutra se na sjeveru Italije provodi karantena zbog epidemije koronavirusa. Ograničenja bez presedana obuhvaćaju 16 milijuna ljudi i ostat će na snazi do 3. travnja, a zakon je tijekom noći potpisao premijer Giuseppe Conte. Prema novim mjerama ljudi ne bi trebali ući u Lombardiju , talijansku najbogatiju regiju, ili izići iz nje - kao i iz 14 pokrajina uključujući gradove Veneciju, Modenu, Parmu, Piacenzu, Reggio Emiliju i Rimini . "Neće biti kretanja u ta područja niti iz njih, osim iz razloga dokazano povezanih s poslom, hitnom situacijom ili zdravstvenim razlozima", rekao je Conte na novinskoj konferenciji usred noći nakon višesatne konfuzije zbog njegovih planova. <<<Cijeli tekst>>>

7:50 Zdravstvene vlasti u kontinentalnoj Kini u nedjelju su izvijestile o 44 nova potvrđena slučaja zaraze koronaviruskom COVID-19 do kraja 7. ožujka, što je znatno manje nego dan ranije, kada ih je bilo 99, dok je ukupno u svijetu sada više od 105.000 zaraženih. <<<Cijeli tekst>>>

7:48 Slovenski ministar zdravstva Aleš Šabeder zabranio je u subotu kasno navečer sva javna okupljanja u zatvorenim prostorima s više do 500 ljudi zbog koronavirusa, navodi se u priopćenju iz slovenskog ministarstva zdravstva. Ministar je potpisao uredbu o zabrani okupljanja na priredbama u javnim prostorijama, a zabrana će biti na snazi sve dok postoji opasnost od nastavka širenja te bolesti, navodi se u priopćenju. "Preporučamo da zbog povećanog epidemiološkog rizika organizatori razmisle i o smislenosti priredbi s manjim brojem ljudi", navodi se još u priopćenju. <<<Cijeli tekst>>>

7:43 Italija je od nedjelje uvela karantenu za čitavu Lombardiju, pa tako i za gospodarsko središte zemlje Milano te za pokrajinu Veneto, sjever Emilije-Romagne i istok Pijemonta, prema odluci koju je u subotu kasno navečer potpisao talijanski premijer Giuseppe Conte. Područje je to u kojem živi oko 16 milijuna ljudi. Ulasci i izlasci s tih područja bit će strogo ograničeni tijekom karantene koja ostaje na snazi do 3. travnja. Svi muzeji, teretane, kulturne ustanove, skijališta i bazeni bit će zatvoreni. Dosad su u karanteni bila samo ograničena područja na sjeveru Italije poznata kao 'crvene zone'. Prekinut će se godišnji odmori za sve zdravstvene radnike, otkazati vjenčanja, pogrebi i sportski događaji te se uvesti rad od kuće gdje god je to moguće, piše u odluci.