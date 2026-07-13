Uzinić se obrecnuo na pištolj kojeg je dobio Milanović: 'Takav poklon ne treba uzeti'

Upozorio je i na pokušaje opravdavanja ratova tvrdnjom da se njima sprječavaju još teže posljedice, ali i na sve veća državna izdvajanja za naoružavanje, trgovinu oružjem, geopolitičke interese i logiku sile koja nadjačava pozive na mir i dijalog.

'Prorokovati mir znači odbaciti uvjerenje da je utrka u naoružavanju jedino jamstvo sigurnosti, a rat normalan način uređivanja odnosa među ljudima. Mir se ne može trajno graditi sredstvima koja u sebi nose sjeme novih sukoba' , rekao je Uzinić.

Zajedničkim životom, predavanjima, radionicama i dijalogom tijekom narednih će dana promišljati o miru, religiji, militarizaciji i odgovornosti vjerskih zajednica u svijetu koji se ponovno navikava na rat , piše Kristian Sirotich za Artkvart.hr

Posebno se osvrnuo na pištolje koje je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan darovao predstavnicima država članica NATO-a. Pozivajući se na napuljskog nadbiskupa, kardinala Domenica Battagliu, Uzinić je podsjetio da svaki pištolj, osim imena osobe kojoj je darovan, već nosi i ime čovjeka koji njime može biti ubijen, kao i svih ljudi čiji će životi tim nasiljem biti obilježeni.

Nije pritom zaobišao ni hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji se, kako je podsjetio Uzinić, našalio da darovani pištolj nije ni vidio te da je vjerojatno završio negdje u podrumu.

'Nije se sjetio da takav poklon ne treba uzeti, da ga treba vratiti', rekao je Uzinić.

Dotaknuo se i vrlo konkretne odluke pred kojom će se naći mnogi mladi ljudi u Hrvatskoj. Govoreći o sjemenu mira koje možda neće promijeniti nekog političara, vojnika ili diplomata, rekao je:

'Možda će pasti na plodno tlo u srcu jednog mladića koji bira, sada kada je ponovno uveden vojni rok, između vojnog roka i civilnog služenja, i potaknuti ga da izabere civilno služenje', premda je zakonodavac ovo drugo uredio tako da je za njega osobno nepovoljnije.

Mediteranski teološki susreti nastavljaju se predavanjima i radionicama u Lovranu, trajat će do 18. srpnja, a dio programa bit će otvoren i široj javnosti.