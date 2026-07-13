Trump: 'Ponovno uspostavljamo blokadu iranskih luka. Sve će nam biti nadoknađeno'

Američki predsjednik ponovno je uspostavio blokadu iranskih luka, ovoga puta uz 'brodarinu' od 20 posto na sav prevezeni teret i usluge praćenja brodova kroz Hormuški tjesnac
U jeku novih tenzija s Iranom, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio ponovnu uspostavu blokade iranskih luka.
"Hormuški tjesnac je otvoren i ostat će otvoren, s Iranom ili bez njega. Ponovno uspostavljamo blokadu Irana, tako nazvanu jer samo sprječava ulazak ili izlazak iranskih brodova ili kupaca. Sve ostale zemlje imat će pošteno i otvoreno korištenje tjesnaca.
SAD će od sada pa nadalje biti poznat kao 'čuvar Hormuškog tjesnaca', ali kao takav, i iz poštenja, bit će nadoknađen, po stopi od 20 posto na sav prevezeni teret, za sve troškove potrebne za obavljanje posla pružanja sigurnosti i zaštite ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta. Proces i formiranje započet će odmah", napisao je Trump.
Trump je ovu mogućnost najavio ranije u telefonskom razgovoru za Fox News. Iran je, naime, u subotu najavio, a u nedjelju zatvorio prolaz Hormuškim tjesnacem, zbog, kako su naveli, zatvaranje plovnog puta zbog neovlaštenog prolaska. Dodali su da će dozvole biti izdane nakon što se vrate "stabilnost i mir", koji su narušeni konstantnom razmjenom vatre.
"Bit će nam nadoknađeno jer su druge zemlje vrlo bogate. One su na našoj strani i ne može se očekivati da to radimo besplatno", rekao je Trump.