Trump: 'Ponovno uspostavljamo blokadu iranskih luka. Sve će nam biti nadoknađeno'

U jeku novih tenzija s Iranom, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio ponovnu uspostavu blokade iranskih luka.

"Hormuški tjesnac je otvoren i ostat će otvoren, s Iranom ili bez njega. Ponovno uspostavljamo blokadu Irana, tako nazvanu jer samo sprječava ulazak ili izlazak iranskih brodova ili kupaca. Sve ostale zemlje imat će pošteno i otvoreno korištenje tjesnaca.

SAD će od sada pa nadalje biti poznat kao 'čuvar Hormuškog tjesnaca', ali kao takav, i iz poštenja, bit će nadoknađen, po stopi od 20 posto na sav prevezeni teret, za sve troškove potrebne za obavljanje posla pružanja sigurnosti i zaštite ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta. Proces i formiranje započet će odmah", napisao je Trump.