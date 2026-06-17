blagdan svetog vida

Uzinić osudio ustaški ZDS i nacističke simbole na procesiji u Rijeci

V. B.

17.06.2026 u 20:46

Mate Uzinić, riječki nadbiskup
Mate Uzinić, riječki nadbiskup Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Riječka nadbiskupija smatra da barjacima i zastavama udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama te ubuduće neće biti dio protokola procesije svetoga Vida

Nakon što su se u javnosti pojavile fotografije i objave koje svjedoče kako se među sudionicima procesije održane u ponedjeljak, točnije grupom muškaraca odjevenih u crno, našla nekolicina koja se odvažila na mahanje povećim barjakom s ustaškim pokličem “Za dom spremni” te ponosno prezentiranje tetovaže s nacističkom svastikom, Filip Brnelić, novinar Novog lista u pitao je u Riječkoj nadbiskupiji o toj situaciji.

Procesija nije mimohod

Iz nje su pak odgovorili kako kako se 'ograđuju od ustaških natpisa, neovisno o kontekstu u kojem su se pojavili, kao i od nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom procesije' te kako 'crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda'.

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Na pitanje je li Riječka nadbiskupija kao organizator slavlja blagdana zaštitnika Rijeke slala pozivnice udrugama i pojedincima za sudjelovanje u procesiji, te jesu li promotori nacističkog znakovlja na procesiju pozvani, iz Nadbiskupije su rekli da je 'inicijativa za poziv braniteljskim udrugama potekla je od pastoralnog Odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata'. 

Dodali su da im je iskreno nam je žao što je odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela do toga da su pojedinci ovogodišnju procesiju zloupotrijebili sudjelujući u njoj s neprimjerenim simbolima'.

Podsjetili su i da su 'crkvene procesije stoljećima su oblik pučke pobožnosti kojim vjernici izlaze na ulice grada, povezujući molitvu, hod i zajedništvo. U njima su se nosili križevi, relikvije, kipovi i slike svetaca te barjaci crkvenih bratovština i zajednica. Zbog svega što se dogodilo Riječka nadbiskupija smatra da barjacima i zastavama udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama te ubuduće neće biti dio protokola procesije svetoga Vida.

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