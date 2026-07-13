Puljak: Vrhunske sportaše na pozicijama usisao je bezdušni i proračunati HDZ-ov mlin

Podsjetila je da je ove godine za pet krovnih sportskih organizacija planirano 73 milijuna eura, od čega gotovo 50 milijuna za Hrvatski olimpijski odbor, ustvrdivši da rast nadzora nije pratio rast javnog financiranja sporta.

Povod je afera u Hrvatskom skijaškom savezu iz kojeg je, kako sumnjiči USKOK, bivši predsjednik Saveza Vedran Pavlek izvukao višemilijunski iznos u privatne svrhe. Lugarić poručuje da podatke za posljednjih pet godina traže kako bi se utvrdilo je li slučaj izvlačenja novca iz skijaškog saveza iznimka ili pravilo i je li postojeći zakonski okvir sposoban otkriti nepravilnosti na vrijeme.

"HDZ-ova većina ne želi da o ovome raspravljamo. To je donekle jasno ako znamo da je hrvatski sport premrežen HDZ-ovim kadrovima koji su okupirali sport, kao gotovo svaku drugu državnu, javnu ili društvenu instituciju", rekla je SDP-ova Marija Lugarić predstavljajući zaključak kojim SDP traži da Ministarstvo sporta u roku od 30 dana položi račune Saboru i javnosti o trošenju javnog novca u sportu u posljednjih pet godina.

Osim toga, Porezna je uprava, dodaje Lugarić prošle godine provela 56 nadzora sportskih udruga te u 82 posto slučajeva utvrdila nepravilnosti. Naglasila je i da je 2023. godine, novim Zakonom o sportu, ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da Saboru podnosi godišnja izvješća o radu i trošenju sredstava, ocijenivši to političkom odlukom HDZ-a.

"Kad HDZ-ov sustav svjesno i namjerno ugasi svjetlo i odbija gledati kamo novac odlazi, dobivamo kriminalne afere epskih razmjera", rekla je Lugarić.

Iz HDZ-a su odbacili oporbene prozivke, naglasivši da nisu potrebni zaključci kojima bi se od Ministarstva tražili podaci koji su već dostupni. Poručuju da Vlada radi na unaprjeđenju sustava kojim će se pojačati kontrola i uvid u svaki račun. Dario Pušić (HDZ) pitao je što je SDP, dok je bio na vlasti, napravio da se sustav promijeni, osim što su dali negativna mišljenja na izvješća HOO-a 2012. i 2013. godine.

"Mi sportaši nismo imali ništa od tih rasprava i negativnih zaključaka. Sportaši očekuju od nas konkretne mjere koje naša Vlada i donosi", poručila je Sanda Livia Maduna (HDZ).

Mislav Herman (HDZ) upitao je hoće li SDP zatražiti iste kriterije transparentnosti i na financiranje udruga u Gradu Zagrebu. "Transparentnost.zagreb.hr – svaki račun, svaka uplata do zadnjeg centa. Pokazujete da želite zamutiti vodu i da vam nije stalo da ovdje raspravimo ono što je bitno", odgovorila je Lugarić.

"Sam Pavlek je priznao da je skoro 25 godina, nažalost, izvlačio novac. Kako je vama to promaklo kad ste tako pametni", uzvratila je oporbi HDZ-ova Danijela Blažanović.

Pavić: Nadzor se provodi, sustav je transparentan

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić odbacio je tvrdnje da Ministarstvo ne provodi nadzor, istaknuvši da je uvjet za financiranje programa unos podataka u Nacionalni informacijski sustav u sportu. "Svi savezi imaju obvezu strukturiranog i pravodobnog unosa financijskih planova, izvješća i podataka o trošenju sredstava", rekao je.

Na pitanja oporbe zašto mijenjaju Pravilnik ako je do sada, kako tvrde, sve transparentno, Pavić je odgovorio kako je "sustav sada transparentan, a bit će još transparentniji".

"Ministarstvo je reagiralo na vrijeme na ove anomalije. Meni je kao bivšem sportašu nedopustivo da novac namijenjen sportašima ne završava tamo gdje treba, a ova nadogradnja sustava će tome pridonijeti", kazao je.