Stiže nam još jači toplotni udar: Evo kad se očekuje 40 stupnjeva

Na Jadranu se očekuje topla noć s temperaturom oko 22 stupnja, a tijekom dana bit će vruće , uz najviše vrijednosti između 32 i 34 stupnja.

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti kretat će se oko 18 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti oko 33 stupnja.

Sutra će prevladavati sunčano i toplo vrijeme. U noći i pred jutro u planinskim dolinama i kotlinama mjestimice je moguća niska magla, navodi prognostičar N1 Bojan Lipovšćak.

Puhat će slaba, a na južnom Jadranu umjerena bura. Tijekom poslijepodneva vjetar će skrenuti na jak maestral.

Idući tjedan sve toplije

Od ponedjeljka pa sve do kraja idućeg tjedna zadržat će se stabilno i pretežno sunčano vrijeme.

Uz slab dnevni razvoj naoblake, osobito u srijedu, u poslijepodnevnim satima u gorskim krajevima nije isključen poneki kratkotrajni pljusak.

Noćne temperature bit će u porastu i u kopnenim krajevima, pa će minimalne vrijednosti sve češće ostajati iznad 20 stupnjeva. Takve se noći u meteorološkoj terminologiji nazivaju toplim noćima.

Krajem tjedna moguće i 40 stupnjeva

Uz dnevne temperature iznad 30 stupnjeva, pred nama je vruć tjedan u kojem će se toplina postupno pojačavati.

Prema kraju tjedna temperature bi mjestimice mogle dosegnuti i 40 stupnjeva, zbog čega se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana te dovoljan unos tekućine.

More toplo, rijeke na niskim razinama

Temperatura mora trenutačno se kreće između 24 i 27 stupnjeva.

Rijeke su zbog manjka oborina i suše na niskim vodostajima, a temperatura vode u njima kreće se između 22 i 25 stupnjeva.



Poseban oprez potreban je zbog jakog Sunčeva ultraljubičastog zračenja. UV indeks bit će visok i vrlo visok, pa se preporučuju zaštitna odjeća, krema s visokim zaštitnim faktorom i izbjegavanje izlaganja suncu između 11 i 17 sati.