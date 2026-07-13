Ogorec objasnio zašto je Srbija na mimohodu u Parizu iako nije članica Koalicije voljnih

"Hoće li pregovori biti na sva zvona ili će, kao do sada, biti u kontekstu tihe diplomacije, to je druga priča. Bitno je da traju i da se ipak razgovara i pregovara."

Pregovori SAD-a i Irana, kaže Ogorec , ipak idu dalje i to je dobra vijest u svemu što se tamo događa.

"Vidimo da SAD imaju specifičan odnos prema svemu tome . Trump tvrdi da je Hormuški tjesnac u potpunosti otvoren što se njega tiče. Međutim, tjesnac nije pitanje Trumpa nego Irana i samo je Iran taj koji ima mehanizme da ga zatvori i otvori, U tome je suština trenutnog problema', rekao je Ogorec na N1 u razgovoru s Tihomirom Ladišićem.

Novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku Ogorec je nazvao tek jednom od epizoda u cjelokupnoj tamošnjoj situaciji.

Ogorec smatra kako u prvom redu Trump mora shvatiti da u pregovorima postoji i druga strana koja se također nešto pita te da SAD bez ozbiljne i opsežne kopnene operacije ne može postići ciljeve koje je planirao.

Na pitanje kakva budućnost čeka Iran nakon pogreba vjerskog vođe Alija Khameneija i tko sad vlada državom, Ogorec je kazao kako se ne zna točno je li vlast sada u rukama Khameneijevog sina ili Revolucionarne garde. Također smatra kako za sada ne treba očekivati ikakvu oružanu pobunu protiv vlasti u Iranu.

Na ratištu u Ukrajini sada je, kaže Ogorec, i jednoj i drugoj strani biti ili ne biti, a ključna je bitka za Donbas.

"Ako Ukrajinci uspiju odbaciti ruske snage od svojih ključnih utvrda na tom području, moguće je da će doći do ozbiljnih poteškoća unutar struktura ruskih Oružanih snaga, a onda i u samom političkom vrhu Rusije. Ako pak ruske snage uspiju zauzeti područje cijelog Donbasa, onda im je otvoren put k Dnjepru i oni će ostvariti zadane ciljeve vojnim putem."

Govoreći i vojnom mimohodu u Parizu na kojem sudjeluje i Srbija iako nije članica Koalicije voljnih i NATO-a Ogorec je ustvrdio kako je Srbija još od Prvog svjetskog rata partner Francuskoj.

"Pretpostavljam da je po toj liniji pozvana kao jedna od saveznica Francuske. Mislim da je to - to", kazao je.

Što se sudjelovanja Hrvatske, makar i s postrojbom vojne policije umjesto vojske, na tom mimohodu, Ogorec ističe da je svakako potrebno jer je Hrvatska članica NATO-a.