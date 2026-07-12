Rusi tvrde da su pronašli odgovor na najopasnije ukrajinsko oružje

Ruske snage na ukrajinskom bojištu dobile su novu verziju tenka T-72 opremljenu sustavom aktivne zaštite Arena-M, za koji Moskva tvrdi da može presretati ne samo protutenkovske projektile nego i male FPV dronove koji su tijekom rata postali jedna od najvećih prijetnji oklopnim vozilima

Prema pisanju ruskog lista Izvestija, radi se o tenkovima T-72B3A koji su već stigli u borbene postrojbe. Njihove posade prolaze dodatnu obuku prije nego što vozila budu raspoređena uz jurišne skupine koje napadaju utvrđene ukrajinske položaje, prenosi Defence Blog. Kako radi Arena-M? Arena-M pripada takozvanim hard-kill sustavima aktivne zaštite. Za razliku od klasičnog oklopa, koji pokušava izdržati pogodak, ovaj sustav radarom otkriva dolazeću prijetnju, izračunava njezinu putanju i zatim ispaljuje eksplozivno protustreljivo koje bi projektil ili dron trebalo uništiti prije nego što pogodi tenk.

Prema ruskim navodima, radar na moderniziranom sustavu izmjenjuje dva načina rada. Jedan služi za ranije otkrivanje protutenkovskih projektila i topničkog streljiva, dok je drugi namijenjen traženju malih FPV dronova koji se tenku približavaju nisko, sporo i nepredvidivom putanjom. Sustav navodno ima 12 lansirnih cijevi raspoređenih oko kupole, čime bi trebao pružati zaštitu od napada iz različitih smjerova. Moskva tvrdi da tenk dobiva vlastitu protuzračnu obranu Ruski vojni analitičari koje citira Izvestija opisuju dolazak Arene-M u borbene postrojbe kao značajan korak u zaštiti oklopnih vozila.

Russia Confirms Bringing New Tank Variant Into Frontline Service: How Capable is the T-72B3A?



Russian media outlets have confirmed the service entry of a new type of main battle tank, the T-72B3A, with military units operating in the Ukrainian theatre...https://t.co/yiLMC9ZaSl pic.twitter.com/dE7GC93FIz — Military Watch Magazine (@MilitaryWatchM) July 10, 2026

Jedan od njih tvrdi da tenk s takvim sustavom praktički dobiva vlastitu protuzračnu i proturaketnu obranu sposobnu za odbijanje napada protutenkovskih projektila, raketnih bacača, topničkog streljiva i dronova. Posebno naglašavaju činjenicu da novi tenkovi nisu završili samo na sajmovima i vojnim paradama, nego u jedinicama koje sudjeluju u borbama. FPV dronovi promijenili su ratovanje Mali FPV dronovi, često sastavljeni od jeftinih komercijalnih komponenti i opremljeni eksplozivnim punjenjem, postali su jedno od najraširenijih oružja rata u Ukrajini. Njima se napadaju tenkovi, oklopna vozila, topnički sustavi, kamioni, zapovjedna mjesta, pa i pojedinačni vojnici. Mogu letjeti vrlo nisko, skrivati se iza prepreka te pogoditi slabije zaštićene dijelove vozila, poput krova kupole ili stražnjeg dijela tenka. Rusija je zbog njih svoje tenkove već počela opremati metalnim kavezima, mrežama, dodatnim elektroničkim ometačima i improviziranim zaštitnim konstrukcijama. Arena-M trebala bi biti tehnološki napredniji odgovor na istu prijetnju.

Ruski stručnjaci ranije upozoravali na ozbiljne probleme Međutim, nema neovisnih dokaza da je Arena-M doista učinkovita protiv FPV dronova u stvarnim borbenim uvjetima. Defence Blog podsjeća da su upravo ruski vojni stručnjaci krajem 2025. upozoravali na tehničke probleme tog sustava. Ruski obrambeni analitičar Viktor Murahovski tada je tvrdio da radar Arene-M teško otkriva i klasificira male ciljeve slabe radarske vidljivosti, posebno dronove izrađene velikim dijelom od plastike i drugih materijala koji slabo odbijaju radarske valove. Klasični radari lakše uočavaju brze projektile koji se kreću predvidivom putanjom. FPV dronovi, nasuprot tome, mogu letjeti sporo, mijenjati smjer i prilaziti cilju vrlo nisko, što otežava njihovo pravodobno otkrivanje. Može li radar vidjeti mali dron? Dodatno pitanje jest može li sustav dovoljno precizno razlikovati napadački dron od drugih objekata u neposrednoj blizini tenka.

Viimeaikaisten kuvien perusteella Arena-M -aktiivipuolustusjärjestelmä näyttää vihdoin saavuttaneen kypsyyden rintamapalvelukseen T-90M:ssä ja T-72B3A:ssa.

🇷🇺:n markkinointipuheista huolimatta jo 2000-luvun alussa kehitettyä Arena APS:ä ei ole nähty Ukrainan sodassa rintamalla. https://t.co/Z7fZZcNNQr — Mika Mäenpää (@MMaenpaa1) July 10, 2026