Stiže nova neugodna promjena vremena: DHMZ upalio upozorenje

Tijekom utorka su u središnjim predjelima mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u ostatku tjedna, povremenih nestabilnosti s izraženijim oborinama moglo bi biti i u južnijim krajevima
Hrvatska se u ponedjeljak prži na temperaturama većima od 30 stupnjeva, uz pretežno sunčano vrijeme. Slično će se zadržati i sutra, osobito na Jadranu.
No, već poslijepodne i navečer, uz više oblaka mjestimice je moguća kiša, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Zbog toga je DHMZ izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju, uz opasku kako će vjetar puhati brže od 55 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine će biti veća od 60 posto. Žuto upozorenje je izdano i za južnu Dalmaciju zbog jačeg vjetra.
U ostalim krajevima će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
U ostatku tjedna će prevladavati djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, povremeno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti.
U četvrtak pljuskova može biti i na Jadranu, češće na sjevernom dijelu. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadnjak, u četvrtak prolazno bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene, prognozira DHMZ.