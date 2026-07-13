Stiže nova neugodna promjena vremena: DHMZ upalio upozorenje

Hrvatska se u ponedjeljak prži na temperaturama većima od 30 stupnjeva, uz pretežno sunčano vrijeme. Slično će se zadržati i sutra, osobito na Jadranu.

No, već poslijepodne i navečer, uz više oblaka mjestimice je moguća kiša, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Zbog toga je DHMZ izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju, uz opasku kako će vjetar puhati brže od 55 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine će biti veća od 60 posto. Žuto upozorenje je izdano i za južnu Dalmaciju zbog jačeg vjetra.