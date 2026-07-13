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Stiže nova neugodna promjena vremena: DHMZ upalio upozorenje

M.Da.

13.07.2026 u 16:37

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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Tijekom utorka su u središnjim predjelima mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u ostatku tjedna, povremenih nestabilnosti s izraženijim oborinama moglo bi biti i u južnijim krajevima

Hrvatska se u ponedjeljak prži na temperaturama većima od 30 stupnjeva, uz pretežno sunčano vrijeme. Slično će se zadržati i sutra, osobito na Jadranu.

No, već poslijepodne i navečer, uz više oblaka mjestimice je moguća kiša, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Zbog toga je DHMZ izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju, uz opasku kako će vjetar puhati brže od 55 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine će biti veća od 60 posto. Žuto upozorenje je izdano i za južnu Dalmaciju zbog jačeg vjetra.

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U ostalim krajevima će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.

U ostatku tjedna će prevladavati djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, povremeno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti.

U četvrtak pljuskova može biti i na Jadranu, češće na sjevernom dijelu. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadnjak, u četvrtak prolazno bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene, prognozira DHMZ.

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Stiže nova neugodna promjena vremena: DHMZ upalio upozorenje
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