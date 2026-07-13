Odbor za financije podržao samo Jakir-Bajo za viceguvernerku

Za tri upražnjena viceguvernerska mjesta kandidirali su se bivša viceguvernerka kojoj je početkom mjeseca istekao mandat u centralnoj banci Ivana Jakir-Bajo, glavni ekonomist Zagrebačke banke Hrvoje Dolenec, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alen Stojanović, svi na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a.

Za dužnost viceguvernera Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! Predložili su bivšeg ministra financija i saborskog zastupnika SDP-a Borisa Lalovca, a iza kandidature člana Uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana stao je Klub zastupnika Nezavisni i HSU.

Nakon iscrpnog ispitivanja većinsku potporu Odbora dobila je samo Jakir-Bajo, dok su o ostala četiri kandidata članovi Odbora većinom glasali suzdržano.