Odbor za financije podržao samo Jakir-Bajo za viceguvernerku

Saborski Odbor za financije i državni proračun u ponedjeljak je, nakon saslušanja, većinom glasova od ukupno pet kandidata podržao samo dosadašnju viceguvernerku Ivanu Jakir-Bajo, dok je o ostala četiri kandidata većinom glasao suzdržano te je to mišljenje uputio Odboru za imenovanja
Za tri upražnjena viceguvernerska mjesta kandidirali su se bivša viceguvernerka kojoj je početkom mjeseca istekao mandat u centralnoj banci Ivana Jakir-Bajo, glavni ekonomist Zagrebačke banke Hrvoje Dolenec, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alen Stojanović, svi na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a.
Za dužnost viceguvernera Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! Predložili su bivšeg ministra financija i saborskog zastupnika SDP-a Borisa Lalovca, a iza kandidature člana Uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana stao je Klub zastupnika Nezavisni i HSU.
Nakon iscrpnog ispitivanja većinsku potporu Odbora dobila je samo Jakir-Bajo, dok su o ostala četiri kandidata članovi Odbora većinom glasali suzdržano.
Odbor za financije svoje će mišljenje proslijediti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove koji će utvrditi prijedlog kandidata, o čemu će se raspravljati na plenarnoj sjednici u utorak, a u srijedu glasati.
Hrvatska narodna banka, uz guvernera, ima zamjenicu guvernera i šest viceguvernera, koji čine Savjet HNB-a. Uz guvernera Antu Žigmana, zamjenicu Sandru Švaljek, te trojicu viceguvernera Michaela Faulenda, Bojana Frasa i Maroja Langa, Sabor će prije dvomjesečne ljetne stanke odlučiti o popunjavanju upražnjenih mjesta u vodstvu HNB-a.
U HNB-u trenutačno su tri nepopunjena viceguvernerska mjesta jer je Tomislav Ćorić preuzeo dužnost ministra financija u Vladi, Romanu Šubiću je mandat istekao prije dvije godine, a Jakir-Bajo 1. srpnja. Mandat viceguvernera traje šest godina.