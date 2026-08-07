Uzbuna u NATO-u: Rusi spremaju 'false flag' operaciju?!

Jedan od scenarija koje razmatraju obavještajne službe jest mogućnost da Rusija izvede napad na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama koristeći zaplijenjene ukrajinske dronove

Litavski ministar obrane Robertas Kaunas upozorio je da bi Rusija mogla pripremati tzv. operacije 'pod lažnom zastavom' usmjerene protiv država članica NATO-a na području Baltika. Prema njegovim riječima, litavske sigurnosne službe zasad nemaju informacije o neposrednoj prijetnji, no pomno prate razvoj situacije i intenzivno razmjenjuju obavještajne podatke sa saveznicima. Izjava dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog mogućih hibridnih prijetnji, nakon što je i Njemačka podignula razinu pripravnosti zbog incidenta s dronom koji je nosio eksploziv.

Što znači operacija 'pod lažnom zastavom'? Izraz 'operacija pod lažnom zastavom'(engl. false flag) odnosi se na napad ili drugi incident koji stvarni počinitelj namjerno izvede tako da odgovornost izgleda kao da snosi neka druga država ili skupina. Kako piše The Guardian, Kaunas je rekao da Litva trenutačno nema konkretne informacije o mogućem terminu takve akcije, ali da sigurnosne službe neprestano procjenjuju razinu prijetnje. 'Procjenjujemo i kontinuirano pratimo razinu prijetnje', rekao je litavski ministar, prenosi javni servis LRT. Sumnje padaju na zaplijenjene ukrajinske dronove Prema pisanju novinske agencije BNS, koja se poziva na sigurnosne procjene, jedan od scenarija koje razmatraju obavještajne službe jest mogućnost da Rusija izvede napad na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama koristeći zaplijenjene ukrajinske dronove. O toj mogućnosti izvijestio je i litavski portal 15min.