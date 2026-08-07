Ugledni general ima ozbiljno upozorenje: Rusi su pronašli odgovor na gotovo svako oružje NATO-a

Bivši zapovjednik ukrajinske vojske i aktualni ukrajinski veleposlanik u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni poručio je da se NATO mora temeljito promijeniti jer je rat u Ukrajini pokazao kako Rusija razvija protumjere protiv gotovo svih ključnih zapadnih sustava naoružanja

Zalužni je u srijedu u Kijevu pokušao pojasniti svoje ranije izjave o budućnosti ukrajinskog članstva u NATO-u, koje su izazvale brojne reakcije. Naglasio je da i dalje snažno podupire ulazak Ukrajine u Savez te podsjetio da je još 2019. zagovarao prilagodbu ukrajinskih oružanih snaga standardima NATO-a, unatoč kritikama koje je zbog toga trpio. No smatra da je ruska invazija razotkrila slabosti postojećeg vojnog koncepta Saveza. 'Znanstveni i tehnološki napredak ide naprijed. U 2026. godini Ukrajina je koristila praktički sve vrste oružja – osim projektila Tomahawk, nuklearnog oružja, nosača zrakoplova i borbenih zrakoplova F-35 koji su u službi NATO-a', rekao je Zalužni, prenosi Kyiv Post.

'Resursi su iscrpljeni. Rusija je pronašla protumjere za sve to', dodao je. Rat u Ukrajini promijenio pravila ratovanja Prema njegovim riječima, iskustvo stečeno na ukrajinskom bojištu nadmašilo je postojeće vojne doktrine NATO-a, zbog čega Savez mora prilagoditi način razmišljanja o budućim sukobima. 'Oružane snage Ukrajine dosegle su potpuno novu razinu. NATO nema izbora nego prijeći na potpuno nove standarde', poručio je. 'Samo tada će NATO biti spreman za pristupanje Ukrajine', dodao je Zalužni. Bivši ukrajinski vojni zapovjednik ponovio je i ideju o stvaranju 'potpuno novog sigurnosnog bloka', vjerojatno usmjerenog na Europu, koji bi bolje odgovarao izazovima suvremenog ratovanja.