PORED UKRAJISKOG ANTONOVA

Nijemce ozbiljno zabrinuo dron s bombom u Leipzigu: 'Bio je to hibridni napad'

B. S. / Hina

05.08.2026 u 22:46

Zračna luka Leipzig
Zračna luka Leipzig Izvor: Profimedia / Autor: EHL Media/Erik-Holm Langhof / imago stock&people
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je u srijedu da je incident s dronom u zračnoj luci u Leipzigu bio „oblik hibridnog napada”.

„Moramo polaziti od toga da je riječ o vrlo ozbiljnom sigurnosnom incidentu”, rekao je Dobrindt u srijedu navečer na konferenciji za novinare u zračnoj luci u tom istočnonjemačkom gradu.

Letovi u zračnoj luci u Leipzigu privremeno su obustavljeni tijekom noći nakon otkrića drona koji je nosio eksplozivnu napravu. Prema sigurnosnim izvorima, dron je otkriven u blizini ukrajinskog transportnog zrakoplova Antonov AN-124 Condor.

Policijski stručnjaci zaplijenili su dron i deaktivirali napravu nakon što su je pregledali rendgenom.

Iako takvi incidenti nisu novost, pojava drona opremljenog eksplozivom u blizini zračne luke predstavlja novu razinu opasnosti, rekao je Dobrindt.

Naveo je da i dalje traje istraga o vrsti eksploziva, konstrukciji i podrijetlu drona te o tome tko je odgovoran za incident.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIŽU IZMJENE ZAKONA

STIŽU IZMJENE ZAKONA

Plenković najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje
OBLJETNICA OLUJE

OBLJETNICA OLUJE

VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu
HRVATSKA U CRVENOM

HRVATSKA U CRVENOM

Žega ne popušta: Bit će ekstremno vruće, ali izdržite još malo - stiže drastična promjena

najpopularnije

Još vijesti