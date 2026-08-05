NATO POTVRDIO INCIDENT

Drama u njemačkoj zračnoj luci: Dron s eksplozivom prišao ukrajinskom zrakoplovu

M.Č./Hina

05.08.2026 u 11:41

Zračna luka Leipzig
Zračna luka Leipzig Izvor: Profimedia / Autor: EHL Media/Erik-Holm Langhof / imago stock&people
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Bespilotna letjelica uočena je tijekom noći blizu ukrajinskog zrakoplova u njemačkoj zračnoj luci Leipzig/Halle, potvrdio je NATO u srijedu, nakon što su suspendirani letovi zbog sigurnosnog incidenta. Prema sigurnosnim izvorima, dron je bio opremljen eksplozivima i detonatorom i bio je vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov

Nekoliko zrakoplova, uključujući jedan putnički, preusmjereno nakon što je uočen neidentificirani leteći objekt i nakon što je u zračnoj luci u istočnoj Njemačkoj pronađen sumnjiv predmet. Sjeverni dio zračne luke je nastavio s radom rano u srijedu, a južni dio je i dalje zatvoren dok se nastavljaju istrage.

Sumnjiv predmet je pronađen blizu južne piste te ga je pregledala policija, koja je koristila robot za uklanjanje eksplozivnih naprava. Policija istražuje postoji li poveznica između neidentificiranog letećeg objekta i sumnjivog predmeta.

Nema neposredne opasnosti, kazao je glasnogovornik policije.

vezane vijesti

DHL-ov avion suradio se s nepoznatim predmetom 

Reuters je u srijedu objavio da se teretni zrakoplov njemačke logističke tvrtke DHL u zraku sudario s nepoznatim predmetom nedugo nakon polijetanja s lajpciške zračne luke. Sudar je doveo do trenutačnog izvanrednog slijetanja u Hannoveru, kazao je izvor upućen u incident za Reuters u srijedu.

Smještena u istočnom dijelu zemlje, zračna luka Leipzig/Halle igra središnju ulogu u prijevozu vojne opreme, posebno njemačke vojske i saveznika NATO-a, a služi i kao baza za flotu ukrajinske teretne zrakoplovne tvrtke Antonov Airlines.

Regionalna zračna luka također je dom europskog sortirnog centra DHL Expressa, podružnice njemačke poštanske službe Deutsche Post.

Moskva optužena za incident

To nisu prvi slučajevi ugrožavanja sigurnosti u toj zračnoj luci posljednjih mjeseci. U srpnju 2024. zapalio se paket u DHL-ovom objektu prije ukrcavanja u zrakoplov. Šef njemačke obavještajne agencije otvoreno je optužio Moskvu da stoji iza incidenta.

U rujnu 2025. kineski državljanin osuđen je za špijunažu jer je bivšem pomoćniku krajnje desnog zastupnika u parlamentu davao informacije o letovima, teretu i putnicima u zračnoj luci, uključujući informacije o prijevozu vojne opreme i osoba "s vezama s njemačkom tvrtkom za proizvodnju oružja", prema tužiteljstvu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIŽU IZMJENE ZAKONA

STIŽU IZMJENE ZAKONA

Plenković najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje
OBLJETNICA OLUJE

OBLJETNICA OLUJE

VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu
HRVATSKA U CRVENOM

HRVATSKA U CRVENOM

Žega ne popušta: Bit će ekstremno vruće, ali izdržite još malo - stiže drastična promjena

najpopularnije

Još vijesti