Drama u njemačkoj zračnoj luci: Dron s eksplozivom prišao ukrajinskom zrakoplovu

Sumnjiv predmet je pronađen blizu južne piste te ga je pregledala policija, koja je koristila robot za uklanjanje eksplozivnih naprava. Policija istražuje postoji li poveznica između neidentificiranog letećeg objekta i sumnjivog predmeta.

Nekoliko zrakoplova, uključujući jedan putnički, preusmjereno nakon što je uočen neidentificirani leteći objekt i nakon što je u zračnoj luci u istočnoj Njemačkoj pronađen sumnjiv predmet. Sjeverni dio zračne luke je nastavio s radom rano u srijedu, a južni dio je i dalje zatvoren dok se nastavljaju istrage.

DHL-ov avion suradio se s nepoznatim predmetom

Reuters je u srijedu objavio da se teretni zrakoplov njemačke logističke tvrtke DHL u zraku sudario s nepoznatim predmetom nedugo nakon polijetanja s lajpciške zračne luke. Sudar je doveo do trenutačnog izvanrednog slijetanja u Hannoveru, kazao je izvor upućen u incident za Reuters u srijedu.

Smještena u istočnom dijelu zemlje, zračna luka Leipzig/Halle igra središnju ulogu u prijevozu vojne opreme, posebno njemačke vojske i saveznika NATO-a, a služi i kao baza za flotu ukrajinske teretne zrakoplovne tvrtke Antonov Airlines.

Regionalna zračna luka također je dom europskog sortirnog centra DHL Expressa, podružnice njemačke poštanske službe Deutsche Post.

Moskva optužena za incident

To nisu prvi slučajevi ugrožavanja sigurnosti u toj zračnoj luci posljednjih mjeseci. U srpnju 2024. zapalio se paket u DHL-ovom objektu prije ukrcavanja u zrakoplov. Šef njemačke obavještajne agencije otvoreno je optužio Moskvu da stoji iza incidenta.

U rujnu 2025. kineski državljanin osuđen je za špijunažu jer je bivšem pomoćniku krajnje desnog zastupnika u parlamentu davao informacije o letovima, teretu i putnicima u zračnoj luci, uključujući informacije o prijevozu vojne opreme i osoba "s vezama s njemačkom tvrtkom za proizvodnju oružja", prema tužiteljstvu.