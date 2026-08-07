Nezadovoljstvo raste u američkim oružanim snagama: Jedan događaj bio je prijelomna točka

Rat protiv Irana od početka je nepopularan među američkom javnošću, no čini se da je snažno odjeknuo i unutar oružanih snaga. Sve više američkih vojnika raspituje se o mogućnosti napuštanja službe zbog priziva savjesti

Taylor Highland, muškarac u srednjim tridesetima, odlučio je ovog proljeća napustiti vojsku nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat protiv Irana. Presudan je za njega bio napad na školu za djevojčice u Minabu na jugu Irana prvog dana rata, u kojem je poginulo više od 150 ljudi, većinom djece. Highland, čije je pravo ime zbog zaštite identiteta promijenjeno, kaže da ga je taj događaj zaprepastio i naveo da prouči mogućnost priziva savjesti. ‘Želio sam utvrditi podudaraju li se moja uvjerenja s razlozima na temelju kojih se uobičajeno odbija služenje s oružjem’, rekao je za Tagesschau.

‘Otići ću čak i ako budem jedini’ Highland je stacioniran u Teksasu, ima obitelj i više od deset godina služi u vojsci. Ona mu je financirala studij medicine, a on se zauzvrat obvezao na vojnu službu. drastao je u sredini u kojoj se služenje vojske smatralo ‘vrhuncem domoljublja’, a mnogi njegovi uzori bili su veterani. ‘Trebao mi je novac za studij, a kao tinejdžeru usađene su mi takve vrijednosti. Ulazak u vojsku činio mi se dobrim načinom da služim svojoj zemlji’, objašnjava. Sada čeka odluku o zahtjevu za izlazak iz vojske. Voli liječnički posao, no s vremenom je počeo propitivati svoju ulogu. ‘Pomagao sam ljudima da se oporave, ali uvijek se sve svodilo na to da se oporave tek toliko da bi ponovno mogli biti meta neprijateljske vatre ili ponovno pucati na druge.’ Sve više poziva za pomoć Izlazak iz američke vojske zbog priziva savjesti moguć je, ali postupak traje mjesecima. Highland tvrdi da nije jedini koji je krenuo tim putem. Osobno poznaje desetak vojnika koji pokušavaju učiniti isto, a oni poznaju druge koji su već podnijeli zahtjev ili o tome razmišljaju. Nije poznato koliko vojnika godišnje traži takav izlazak iz službe, a u usporedbi s približno 1,3 milijuna pripadnika američke vojske riječ je o malom broju. Ipak, Bill Galvin iz GI Rights Hotlinea, savjetodavne telefonske linije za pripadnike vojske, tvrdi da se raspoloženje među vojnicima pogoršalo. Nekada bi u tjedan ili dva primili jedan ili dva poziva vezana uz odbijanje službe, a sada ih svakodnevno zove nekoliko vojnika. ‘Gotovo svi spominju napad na školu za djevojčice i govore: Ne želim biti dio organizacije koja radi takve stvari.’