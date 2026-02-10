Uoči novog ukazanja Amerikanaca u Münchenu: 'Nažalost, slijedi mogući prekid obavještajne suradnje'

Uoči Minhenske sigurnosne konferencije, točno godinu dana nakon što je na istom mjestu američki potpredsjednik održao govor koji je šokirao europske saveznike i de facto označio kraj transatlantske sigurnosne arhitekture, iščekuje se kako će se ondje postaviti državni tajnik SAD-a Marco Rubio - no što god kaže, ovaj put neće izazvati iznenađenje

U prvoj godini mandata Donalda Trumpa odnosi SAD-a i Europske unije iskusili su prijetnje trgovinskim ratom i aneksijom Grenlanda, teritorija suverene europske države Danske, ali i neobično asertivan odnos američkog predsjednika prema Vladimiru Putinu dok on, nasreću neuspješno, već četvrtu godinu pokušava slomiti Ukrajinu. Dapače, u mnogim trenucima čini se kao da tu zemlju i njegova predsjednika Zelenskog zajednički slamaju Trump i Putin.

Nakon početnog nesnalaženja europske reakcije sve su konkretnije i posebno se to odnosi na Francusku i njenog predsjednika Macrona, a on danas objavljuje da bi se Europa 'trebala pripremiti za daljnje sukobe sa SAD-om' jer se ta država, kako tvrdi, 'ponaša antieuropski i traži raspad EU-a'.

Francuska je već najavila prve korake prema potpunoj digitalnoj neovisnosti o SAD-u već do 2027. godine, a njen predsjednik predviđa da će se upravo zbog digitalne regulacije Europa ponovno naći pod udarom Amerike. Lavrov ponovno prijeti Europi S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ovog tjedna ponovno prijeti Europi ratom, doduše zgodno upakiranom frazom da će Rusija 'ako bude napadnuta – odgovoriti svim sredstvima'.

'Vidjet ćemo što će Rubio reći u Münchenu, makar se to već može naslutiti iz nove američke obrambene strategije u kojoj se otvoreno govori da Europa treba preuzeti brigu o vlastitoj sigurnosti. Nije jasno jedino odnosi li se to i na američki nuklearni kišobran nad Europom', kaže za tportal geopolitički analitičar i bivši saborski zastupnik Tonči Tadić. Tadić: Trumpova administracija potpuno mijenja odnose On napominje da se u sigurnosnoj strategiji SAD-a iz studenog prošle godine otišlo korak dalje, pa su postojale naznake toga da administracija Donalda Trumpa umjesto partnera i saveznika čak doživljava Europu kao suparnika. U obrambenoj strategiji Amerikanci nisu otišli toliko daleko, ali jasno je da prestaju označavati Rusiju kao neprijatelja, kao i Kinu, koju umjesto toga proglašavaju 'suparnikom', s ciljem da s njom sklope ekonomske dealove.

'Vrlo je jednostavno: Trumpova administracija potpuno mijenja odnose Amerike s njenim saveznicima u Europi i na Dalekom istoku, a jednom kada se oni promijene – teško da će se ikada vratiti na staro. Jer kada saveznici shvate da više ne postoje jamstva američke zaštite, tražit će vlastite metode i postaviti logično pitanje: koja je uopće svrha tog savezništva', kaže Tadić. Na tom tragu, dodaje, treba promatrati rezultate izbora u Japanu, u kojemu se sada otvoreno govori o promjeni ustava i ponovnom naoružavanju, kao i poljske, njemačke ili švedske inicijative o vlastitom (odnosno europskom) nuklearnom arsenalu.

'Prihvaća se činjenica da se europski odnosi sa SAD-om trajno mijenjaju i da više nikada neće biti isti, pa čak i da se nakon Trumpa pojavi neki potpuno drugačiji predsjednik koji bi išao okolo i ispričavao se za postupke svog prethodnika. Zapanjujuće je koliki je poremećaj u odnosima s Europom uspjela postići Trumpova administracija u samo godinu dana i naprosto više ne postoji nikakva garancija za to da se neće ponovno pojaviti netko poput njega. Uostalom, treba biti realan: koncept po kojemu Amerika treba braniti Europu relativno je nov, a nastao je prije osamdeset godina u Europi, iscrpljenoj Drugim svjetskim ratom. Do tog trenutka bilo je sasvim jasno gdje se nalaze gotovo sve europske supersile', napominje Tadić. On je optimističan oko europskih sposobnosti i kapaciteta organiziranja zajedničkog obrambenog sustava, ali i postizanja digitalne neovisnosti, ključne 'da se ne bi ostavila otvorena vrata nekome s druge strane Atlantika tko bi mogao imati uvid u osjetljive podatke i u sve postupke javne uprave'.

