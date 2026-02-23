Kaos se proširio na osam meksičkih država: Pogledajte gdje je sve izbilo nasilje

Ubojstvo Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatijeg kao El Mencho, vođe narkokartela Jalisco New Generation (CJNG), izazvalo je val nasilja i nemira diljem Meksika, a sigurnosne posljedice osjetile su se i izvan njegovih granica

Neposredno nakon što je meksičko Ministarstvo obrane potvrdilo da je El Mencho preminuo od teških ozljeda zadobivenih u sukobu s vojskom u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Jalisco, kartel je pokrenuo koordiniranu odmazdu. Nasilje je zahvatilo najmanje osam meksičkih saveznih država, među kojima su Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero i Nuevo León, piše Nova.rs.

U tim državama zabilježeni su slučajevi paljenja vozila, postavljanja blokada na cestama, oružanih napada na sigurnosne snage i sukoba na ulicama. U Jaliscu, čije je administrativno središte Guadalajara, iznad više gradova vidjeli su se gusti stupovi dima. U turističkom središtu Puerto Vallarta tisuće turista privremeno su ostale blokirane u hotelima zbog sigurnosne situacije, dok je javni prijevoz u pojedinim dijelovima države bio obustavljen.

🇲🇽 Vehicles torched and thick smoke across parts of Mexico after the CJNG cartel retaliated with roadblocks and coordinated attacks.



This comes right after reports that their leader, Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), was taken out in a federal operation.



Jalisco is… pic.twitter.com/PLo270u4lq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

Nemiri su se proširili i na druge dijelove zemlje. U Tamaulipasu, Michoacánu, Guerreru i Nuevo Leónu vlasti su izdale upozorenja građanima da ostanu u svojim domovima. Pojedine američke i kanadske zrakoplovne kompanije otkazale su ili preusmjerile letove prema pogođenim područjima, osobito prema Puerto Vallarti i Guadalajari.

Neredi u Meksiku Izvor: EPA / Autor: JOEBETH TERRIQUEZ







+9 Neredi u Meksiku Izvor: EPA / Autor: JOEBETH TERRIQUEZ

Ubojstvo El Mencha imalo je i međunarodni odjek. SAD, koji je pružio obavještajnu potporu operaciji, izdao je sigurnosno upozorenje za svoje državljane u Meksiku, savjetujući im da izbjegavaju kretanje u najugroženijim saveznim državama. Američka vlada godinama je nudila nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja, jer je kartel CJNG bio jedan od glavnih kanala za krijumčarenje kokaina, metamfetamina i fentanila na američko tržište.

🚨🇲🇽 Crazy scenes from Puerto Vallarta, Mexico pic.twitter.com/eyd0I4jnDx — The Saviour (@TheSaviour) February 22, 2026

Iako su nemiri najintenzivnije pogodili zapadne i sjeverne dijelove Meksika, političke i sigurnosne posljedice osjetile su se diljem zemlje. Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum Pardo pozvala je građane na smirenost, navodeći da se u većem dijelu države aktivnosti odvijaju normalno, ali su pojačane sigurnosne mjere ostale na snazi u više regija.

Video showing clashes between the CJNG cartel and Mexican authorities in Guadalajara, Jalisco after the Mexican army killed their leader El Mencho



pic.twitter.com/Qs6sQOl2QC — Akademiks TV (@AkademiksTV) February 22, 2026