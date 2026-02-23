Glavni tajnik UN-a zavapio: 'Vladavinu prava nadvladava vladavina sile'

Istaknuo je da se ljudska prava ciljano potiskuju, pa pozvao države članice da na međunarodna ljudska prava ne gledaju kao na „jelovnik” s kojeg mogu birati ono što im odgovara.

„Vladavinu prava nadvladava vladavina sile", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na otvaranju sjednice Vijeća za ljudska prava u Ženevi.

Sustav radi 'u načinu preživljavanja'

Guterres je snažno stao u obranu UN-ova sustava za ljudska prava koji se, prema njegovim riječima, nalazi u „načinu preživljavanja” zbog smanjenja proračuna, napada na pojedine stručnjake te povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz jednog od ključnih mehanizama s područja univerzalnih prava.

"Humanitarne potrebe su eksplodirale, a financiranje se urušava", kazao je Portugalac.

Ured UN-a za ljudska prava, kao i drugi dijelovi organizacije, suočava se s ozbiljnom proračunskom krizom nakon odluke SAD-a, najvećeg donatora UN-a, o smanjenju financiranja.

Glasnogovornik UN-a izjavio je u četvrtak da je Washington u veljači uplatio oko 160 milijuna dolara, što je tek mali dio od ukupno više od četiri milijarde dolara duga koji ta država ima prema svjetskoj organizaciji.