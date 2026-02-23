stanje ljudskih prava

Glavni tajnik UN-a zavapio: 'Vladavinu prava nadvladava vladavina sile'

I.K./Hina

23.02.2026 u 10:50

Antonio Guterres
Antonio Guterres Izvor: EPA / Autor: VALENTIN FLAURAUD
Bionic
Reading

Ljudska prava su pod napadom diljem svijeta, upozorio je u ponedjeljak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, navodeći raširena kršenja međunarodnog prava i stradanja civila u sukobima u Sudanu, Gazi i Ukrajini.

„Vladavinu prava nadvladava vladavina sile", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na otvaranju sjednice Vijeća za ljudska prava u Ženevi.

Istaknuo je da se ljudska prava ciljano potiskuju, pa pozvao države članice da na međunarodna ljudska prava ne gledaju kao na „jelovnik” s kojeg mogu birati ono što im odgovara.

vezane vijesti

Sustav radi 'u načinu preživljavanja'

Guterres je snažno stao u obranu UN-ova sustava za ljudska prava koji se, prema njegovim riječima, nalazi u „načinu preživljavanja” zbog smanjenja proračuna, napada na pojedine stručnjake te povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz jednog od ključnih mehanizama s područja univerzalnih prava.

"Humanitarne potrebe su eksplodirale, a financiranje se urušava", kazao je Portugalac.

Ured UN-a za ljudska prava, kao i drugi dijelovi organizacije, suočava se s ozbiljnom proračunskom krizom nakon odluke SAD-a, najvećeg donatora UN-a, o smanjenju financiranja.

Glasnogovornik UN-a izjavio je u četvrtak da je Washington u veljači uplatio oko 160 milijuna dolara, što je tek mali dio od ukupno više od četiri milijarde dolara duga koji ta država ima prema svjetskoj organizaciji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pucnjava i palež

pucnjava i palež

Meksiko ubio najmoćnijeg narkobosa, nastao kaos u zemlji: Turisti bježe
kod velike gorice

kod velike gorice

Maloljetnik pokušao ubiti policajce usred potjere, jedan morao preskočiti ogradu
NAPETO NA BLISKOM ISTOKU

NAPETO NA BLISKOM ISTOKU

Prazna obećanja s istoka: Moćni 'saveznici' oprali ruke od Irana u ključnom trenutku?

najpopularnije

Još vijesti