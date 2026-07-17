UN-u istječe mandat u Libanonu: Njemačka predlaže slanje EU snaga

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul predložio je da se mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu, kojoj uskoro istječe mandat, zamijeni snagama s mandatom Europske unije kako bi se spriječio nastanak sigurnosnog vakuuma.
„Trebali bismo u Europskoj uniji razmotriti možemo li europskim mandatom osigurati da nakon završetka misije UNIFIL ne nastane sigurnosni vakuum“, rekao je Wadephul u intervjuu za RedaktionsNetzwerk Deutschland objavljenom u petak.
Mandat misije UNIFIL istječe 31. prosinca 2026. Njemački parlament prije samo nekoliko tjedana posljednji je put produljio sudjelovanje zemlje u toj misiji.
Wadephul je rekao da Libanon sa stabilizirajućom vladom predstavlja „jedan od najoptimističnijih pomaka u regiji u ovom trenutku“.
Šest ikrug pregovora Libanona i Izraela
Libanon i Izrael održali su u utorak i srijedu pregovore na razini veleposlanika u američkom veleposlanstvu u Rimu. To je bio njihov šesti krug izravnih pregovora otkako je 2. ožujka izbio novi rat između Izraela i libanonske oružane skupine Hezbolah, potaknut širim regionalnim sukobom.
Snage s mandatom EU-a mogle bi „stvoriti uvjete da se izraelska vojska povuče, a da se Hezbolah ne vrati sa svojim terorom“, dodao je ministar, prenosi Reuters.
Prijedlog dolazi u trenutku kada europske države nastoje očuvati stabilnost u regiji, istodobno nastojeći održati uravnotežene odnose s Izraelom i Libanonom.