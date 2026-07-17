UN-u istječe mandat u Libanonu: Njemačka predlaže slanje EU snaga

„Trebali bismo u Europskoj uniji razmotriti možemo li europskim mandatom osigurati da nakon završetka misije UNIFIL ne nastane sigurnosni vakuum“, rekao je Wadephul u intervjuu za RedaktionsNetzwerk Deutschland objavljenom u petak.

Mandat misije UNIFIL istječe 31. prosinca 2026. Njemački parlament prije samo nekoliko tjedana posljednji je put produljio sudjelovanje zemlje u toj misiji.

Wadephul je rekao da Libanon sa stabilizirajućom vladom predstavlja „jedan od najoptimističnijih pomaka u regiji u ovom trenutku“.