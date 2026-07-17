Prije svih znao što će Trump reći, a sada ga istražuju zbog sumnjive zarade

Prema navodima CNN-a, Perez je trgovao na platformi Kalshi, gdje se korisnici mogu kladiti na to koje će riječi ili izraze javne osobe, uključujući predsjednika Trumpa, izgovoriti tijekom svojih govora i javnih nastupa.

Sumnjive transakcije otkrio je Kalshijev tim za nadzor te ih prijavio Komisiji za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC), koja je pokrenula istragu.

Jedan od izvora tvrdi da je Perez na tim okladama zaradio više od 90.000 dolara, no dobit mu je privremeno zamrznuta.