Prije svih znao što će Trump reći, a sada ga istražuju zbog sumnjive zarade

Američka Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) istražuje dugogodišnjeg operatera telepromptera predsjednika Donalda Trumpa zbog sumnje da je koristio povjerljive informacije kako bi zarađivao na tržištu predviđanja. Gabriel Perez, jedan od predsjednikovih najbližih suradnika, navodno je zaradio više od 90.000 dolara prije nego što su njegove transakcije zamrznute
Prema navodima CNN-a, Perez je trgovao na platformi Kalshi, gdje se korisnici mogu kladiti na to koje će riječi ili izraze javne osobe, uključujući predsjednika Trumpa, izgovoriti tijekom svojih govora i javnih nastupa.
Sumnjive transakcije otkrio je Kalshijev tim za nadzor te ih prijavio Komisiji za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC), koja je pokrenula istragu.
Jedan od izvora tvrdi da je Perez na tim okladama zaradio više od 90.000 dolara, no dobit mu je privremeno zamrznuta.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da je predsjednik Trump upoznat sa slučajem.
'Predsjednik smatra da je to duboko nesretno i, iskreno, sramotno', rekla je Leavitt, dodajući da je Perez stavljen na neplaćeni administrativni dopust te da neće upravljati teleprompterom tijekom Trumpova obraćanja naciji.
Perez je jedan od Trumpovih najbližih suradnika te već deset godina prati predsjednika na putovanjima i javnim nastupima. Budući da je često među posljednjima koji vide konačnu verziju predsjednikovih govora, istražitelji ispituju je li imao pristup informacijama koje nisu bile javno dostupne.
Ranije ove godine Bijela kuća upozorila je zaposlenike da je korištenje povlaštenih, nejavnih informacija radi financijske koristi ozbiljan prekršaj koji neće biti toleriran.
Iz Bijele kuće poručuju da Perez u potpunosti surađuje s istražiteljima, dok CFTC nije želio potvrditi ni demantirati da vodi službenu istragu.