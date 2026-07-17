Letica: Ovo bi mogao biti ozbiljan politički problem za Putina

Stručnjak za sigurnost Ante Letica smatra da smjena ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova nije samo kadrovska promjena, već odraz dubokih političkih sukoba u vrhu države

Prema njegovoj ocjeni, iza rekonstrukcije vlade stoje borba za utjecaj, korupcija u obrambenom sektoru i pripreme predsjednika Volodimira Zelenskog za buduće izbore. Osvrnuo se i na pokušaj atentata u Monaku te mogućnost nove mobilizacije u Rusiji. Govoreći o promjenama u ukrajinskoj vladi i prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, Ante Letica ocijenio je da je riječ o obračunima unutar ukrajinske politike. 'Volodimir Zelenski priprema teren za iduće izbore. Svatko tko mu se približi po popularnosti mora biti na neki način uklonjen. Tako se dogodilo s bivšim vrhovnim zapovjednikom Valerijem Zalužnim, a sada i s Fedorovom', rekao je Letica u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

Fedorov je, prema njegovim riječima, došao u sukob s glavnim zapovjednikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim, ali i s interesnim skupinama unutar obrambenog sustava. 'Ušao je u sukob s određenim lobijima u Ministarstvu obrane, obrambenom sektoru i obrambenoj industriji, gdje je korupcija, nažalost, golema. Fedorov im je predstavljao prijetnju. Ovo nisu prvi prosvjedi protiv odluka Zelenskog', kazao je, podsjetivši na prosvjede nakon pokušaja ograničavanja ovlasti antikorupcijskih tijela NABU-a i SAPO-a. Letica je istaknuo da je velik udarac za Zelenskog bila i smjena predstojnika predsjedničkog ureda Andrija Jermaka. 'S jedne strane imamo korupciju, a s druge pripreme za izbore. Zelenski je središnja osoba u svim tim procesima', ocijenio je. 'Sukob je vrlo oštar, mjesta za kompromis nema' Dodao je da će tek nove informacije pokazati što je u potpunosti stajalo iza odluka o rekonstrukciji vlade. 'Fedorov je odbio mjesto savjetnika, a smijenjena premijerka Julija Sviridenko mjesto veleposlanice u Sjedinjenim Državama. To pokazuje da je sukob vrlo oštar i da nema prostora za kompromis', naglasio je.