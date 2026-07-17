Nezadovoljstvo ključa u Tajnoj službi: Vanceovi zahtjevi izazvali pravi bunt agenata

Agenti američke Tajne službe zaduženi za zaštitu potpredsjednika JD Vancea navodno su sve nezadovoljniji njegovim iznenadnim i, kako tvrde, neprimjerenim zahtjevima za putovanja. Prema pisanju američkih medija, posebno ih je razljutio zahtjev da vojni helikopter Marine Two preveze Vancea i njegova sina na sat golfa, što je u posljednji trenutak otkazano zbog lošeg vremena
Kako navodi MS Now, među agentima raste nezadovoljstvo zbog čestih promjena rasporeda i zahtjeva koji stižu u posljednji trenutak, a koji, kako tvrde, predstavljaju velik financijski teret za porezne obveznike i dodatno opterećuju već iscrpljene zaštitne timove.
U središtu kritika našao se zahtjev da se Vance i njegov sin vojnim helikopterom Marine Two prevezu preko Washingtona na sat golfa. Let je na kraju otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.
'To je smiješno. Mike Pence i Kamala Harris nikada nisu radili nešto slično', citira MS Now jednog od agenata.
Drugi izvor tvrdi da Vanceov tim često mijenja planove u posljednji trenutak. 'Stalno mijenjaju sve. Ne drže se rasporeda, a to porezne obveznike stoji gomilu novca', rekao je jedan od sugovornika.
Prema procjenama američkog Ministarstva obrane iz 2022. godine, korištenje helikoptera poput Marine Two stoji između 16.000 i 24.600 dolara po satu leta, a svako korištenje mora odobriti Ured Bijele kuće za vojne poslove.
Izvori navode i da su Vance i njegova supruga Usha Vance posljednjih mjeseci više puta helikopterom putovali u Middleburg u Virginiji, gdje traže novu obiteljsku kuću.
Nezadovoljstvo među agentima, piše MS Now, otišlo je toliko daleko da su neki izradili satirične naljepnice i prigodne kovanice na kojima ismijavaju česte izvanredne zahtjeve i nepredvidiv raspored potpredsjednika.
Iz Vanceova ureda odbacili su kritike te poručili da su zahvalni agentima Tajne službe na njihovom radu, navodi The Independent.
'Zaštita potpredsjednika s opsežnim političkim obvezama i mladom, rastućom obitelji predstavlja jedinstven izazov, no agenti Tajne službe svakodnevno svoj posao obavljaju izvrsno', stoji u priopćenju.
Slično je poručio i zamjenik ravnatelja Tajne službe Matthew Quinn, istaknuvši da agenti pri ulasku u zaštitne timove znaju kako posao podrazumijeva duge radne sate, česta putovanja i stalnu fleksibilnost.
Novinarka Carol Leonnig, jedna od autorica priče, ocijenila je da je nezadovoljstvo agenata neuobičajeno.
'Tajna služba rijetko javno ili privatno prigovara. Kada su ovako ljutiti, to je ozbiljan znak upozorenja. Neki među njima kažu da nisu navikli pružati 'kraljevski tretman' djeci potpredsjednika', rekla je.