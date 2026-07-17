Nezadovoljstvo ključa u Tajnoj službi: Vanceovi zahtjevi izazvali pravi bunt agenata

Kako navodi MS Now, među agentima raste nezadovoljstvo zbog čestih promjena rasporeda i zahtjeva koji stižu u posljednji trenutak, a koji, kako tvrde, predstavljaju velik financijski teret za porezne obveznike i dodatno opterećuju već iscrpljene zaštitne timove.

U središtu kritika našao se zahtjev da se Vance i njegov sin vojnim helikopterom Marine Two prevezu preko Washingtona na sat golfa. Let je na kraju otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

'To je smiješno. Mike Pence i Kamala Harris nikada nisu radili nešto slično', citira MS Now jednog od agenata.

Drugi izvor tvrdi da Vanceov tim često mijenja planove u posljednji trenutak. 'Stalno mijenjaju sve. Ne drže se rasporeda, a to porezne obveznike stoji gomilu novca', rekao je jedan od sugovornika.