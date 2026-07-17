Najstarija monarhija na svijetu u krizi: Ima princezu, ali zbog stoljetnog pravila ne može naslijediti prijestolje

Japanska monarhija stoljećima slijedi pravilo da prijestolje mogu naslijediti samo muškarci, zbog čega se sada nalazi u krizi, no ipak se čini sve da žene ne zasjednu na carski tron. Mišljenja o tome su podijeljena...

Kako bi riješili taj problem, japanski ministri predložili su ponovno uključivanje bočnih grana carske obitelji, čime bi se proširio broj muških nasljednika. Promjene čekaju odobrenje parlamenta, piše CNN, no znanstvenici i dio političara pitaju se kako to da žena ne može postati carica.

Japan je u prošlosti imao osam carica, uglavnom u razdobljima u kojima su muški nasljednici bili premladi za vladanje, sve dok Carski zakon iz 1889. godine, tijekom razdoblja Meiji, nije službeno zabranio žene na prijestolju. Unatoč tom zakonu, ustav države ne brani ženama da postanu carice, kaže profesor Makoto Okawa sa Sveučilišta Chuo u Tokiju. Njihovo isključivanje ne može se smatrati 'japanskom tradicijom', a razna istraživanja pokazuju da većina ljudi podržava ideju o ženi na prijestolju.

Unatoč tome, ta ideja ima malo političke podrške, a premijerka Sanae Takaichi i njezina vladajuća Liberalno-demokratska stranka među najsnažnijim su protivnicima takve promjene. Tijekom parlamentarne rasprave ranije ove godine, Takaichi je rekla da je i dalje 'primjereno ograničiti pravo nasljeđivanja na muške potomke carske loze', navodi isti izvor. Zašto je to toliko važno? Iako im je uloga uglavnom ceremonijalna, carska obitelj – za koju se u japanskoj mitologiji vjeruje da potječe od božice Sunca – snažan je simbol jedinstva u zemlji od 123 milijuna stanovnika. U predratnom Japanu pronalaženje nasljednika cara nije bilo toliko problematično. Carska obitelj tada je bila veća i uključivala je bočne grane, poznate kao oke, koje su pružale dodatne kandidate ako glavna linija ne bi imala potomaka muškog roda. To se promijenilo 1947. godine, nakon rata i ekonomske krize, pa je zakon o carskoj obitelji izmijenjen kako bi se smanjio broj članova, prvenstveno zbog troškova. Time je članstvo ograničeno na najbliže rođake tadašnjeg cara Hirohita, a 11 bočnih grana je ukinuto, što je prouzročilo današnji nedostatak nasljednika muškog roda.