potkopavanje neovisnosti

Stručnjaci UN-a zabrinuti: Trump masovno i proizvoljno uklanja suce za imigraciju

V. B./Hina

16.07.2026 u 23:36

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL
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Smjenjivanje više od 100 sudaca za imigraciju od strane Trumpove administracije potkopava neovisnost sudova i američkog pravosudnog sustava, izjavio je u četvrtak panel neovisnih stručnjaka koje je imenovalo Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava

Suci za imigraciju, koji su zaposlenici američkog ministarstva pravosuđa, saslušavaju slučajeve deportacije, uključujući zahtjeve migranata za azil i druge zaštite od deportacije.

Panel UN-a pozvao je administraciju da zaustavi ono što je opisala kao "masovno proizvoljno uklanjanje" sudaca za imigraciju i kontinuiranu politizaciju imigracijskih sudova. Rekli su da su otkazi izazvali zabrinutost da su suci meta napada na temelju njihove percipirane političke pripadnosti, profesionalne pozadine ili sudskog dosjea. ''Ova uklanjanja potkopavaju neovisnost imigracijskih sudova i šireg pravosudnog sustava, a njihove posljedice su neposredne i ozbiljne'', rekli su stručnjaci u priopćenju, dodajući da su svoju zabrinutost prenijeli SAD-u.

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Panel je izrazio zabrinutost da Bijela kuća transformira sustav imigracijskih sudova ''iz foruma za neovisno, individualizirano suđenje u instrument za provedbu ciljeva deportacije''. 

Američko ministarstvo pravosuđa i ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. 

Više od 100 imigracijskih sudaca od oko njh 700 otpušteno je ili izbačeno od povratka predsjednika Donalda Trumpa na dužnost u siječnju 2025., prema Američkom udruženju odvjetnika za imigraciju. 

Skupina je rekla da su odlasci smanjili broj sudaca dostupnih za rješavanje porasta broja slučajeva dok administracija povećava uhićenja i deportacije. Nekoliko bivših imigracijskih sudaca tužilo je ministarstvo pravosuđa zbog nezakonitog otkaza.

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