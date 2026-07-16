Stručnjaci UN-a zabrinuti: Trump masovno i proizvoljno uklanja suce za imigraciju

Suci za imigraciju, koji su zaposlenici američkog ministarstva pravosuđa, saslušavaju slučajeve deportacije, uključujući zahtjeve migranata za azil i druge zaštite od deportacije.

Panel UN-a pozvao je administraciju da zaustavi ono što je opisala kao "masovno proizvoljno uklanjanje" sudaca za imigraciju i kontinuiranu politizaciju imigracijskih sudova. Rekli su da su otkazi izazvali zabrinutost da su suci meta napada na temelju njihove percipirane političke pripadnosti, profesionalne pozadine ili sudskog dosjea. ''Ova uklanjanja potkopavaju neovisnost imigracijskih sudova i šireg pravosudnog sustava, a njihove posljedice su neposredne i ozbiljne'', rekli su stručnjaci u priopćenju, dodajući da su svoju zabrinutost prenijeli SAD-u.