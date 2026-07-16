Pojavile se neugodne informacije o Marokancu koji je napao policajku u Zagrebu

Marokanac Hamza Oussalah uvjetno je osuđen, a potom i pušten na slobodu nakon premlaćivanja policajke na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Incident se dogodio krajem lipnja prošle godine, a sada Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ulaže žalbu, iako je od presude prošlo četiri mjeseca.

On je dobio godinu dana zatvora, uz rok kušnje od pet godina, tijekom kojeg ne smije počiniti novo kazneno djelo. Uz to, propisano mu je trogodišnje liječenje od ovisnosti.

Kako Jutarnji doznaje, iako je Oussalahu kao olakotna okolnost priznata ranija kaznena neosuđivanost, to jednostavno nije točno.