Pojavile se neugodne informacije o Marokancu koji je napao policajku u Zagrebu

Iako ga je sud osudio na uvjetnu kaznu uz petogodišnji rok kušnje, navodeći da dosad nije kažnjavan, francuska policija i Interpol dostavili su podatke o brojnim kaznama koje je Marokanac Hamza Oussalah odslužio
Marokanac Hamza Oussalah uvjetno je osuđen, a potom i pušten na slobodu nakon premlaćivanja policajke na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Incident se dogodio krajem lipnja prošle godine, a sada Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ulaže žalbu, iako je od presude prošlo četiri mjeseca.
On je dobio godinu dana zatvora, uz rok kušnje od pet godina, tijekom kojeg ne smije počiniti novo kazneno djelo. Uz to, propisano mu je trogodišnje liječenje od ovisnosti.
Kako Jutarnji doznaje, iako je Oussalahu kao olakotna okolnost priznata ranija kaznena neosuđivanost, to jednostavno nije točno.
Osuđen u Francuskoj i Njemačkoj
Naime, on je još u listopadu 2017. u Francuskoj osuđen na četiri mjeseca zatvora i pet godina uvjetne kazne upravo zbog napada na policajca.
Ali, to nije sve. Na dan isteka roka žalbe na presudu stigao je dopis Službe za operativnu međunarodnu policijsku suradnju MUP-a u kojoj su dostavljeni odgovori ispostava Interpola iz Wiesbadena i Berna, gdje se navode podaci o kaznama koje je Marokanac odslužio u Njemačkoj zbog krađa i drugih kaznenih djela.
Zbog toga je putem sustava ECRIS zatražen službeni izvadak iz kaznene evidencije, no on će biti zaprimljen tek nakon podnošenja žalbe, u kojoj ODO ističe da sud nije dovoljno otegotno vrednovao težinu napada na policajku, pogotovo zato jer je riječ o ženi, ali i zbog toga što je nastavio s napadom nakon što je ona pala na pod.