Plenković: 'Milanović vodi prorusku politiku. Kundid? Izgubio je moje povjerenje'

'Bilateralni susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i koristan. Hrvatskoj pomoći Ukrajini na europskom putu pridaje se veliko značenje, ne samo među političarima i institucijama nego i među cijelim ukrajinskim narodom', rekao je Plenković u Dnevniku HRT-a.

Naglasio je kako Hrvatska već četiri i pol godine kontinuirano pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno , ali i prijenosom vlastitih iskustava u procesuiranju ratnih zločina, razminiranju i skrbi za ratne veterane. Istaknuo je razvoj suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije.

Plenković se u Hrvatsku vratio sa samita u Ukrajini, gdje je ponovno potvrdio potporu hrvatske Vlade toj zemlji.

O Milanoviću i Kundidu

Govoreći o nedavnom posjetu Parizu i vojnom mimohodu na kojem su sudjelovali pripadnici ATJ Lučko, premijer je ponovno oštro kritizirao predsjednika Republike Zorana Milanovića.

'Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog, a naša je zadaća da Hrvatska bude za stolom sa svojim saveznicama, a ne u magarećoj klupi', poručio je.

Podsjetio je kako Hrvatska s Francuskom ima dugogodišnje strateško partnerstvo te ocijenio da je bilo prirodno da hrvatski predstavnici sudjeluju na pariškom mimohodu. Dodao je kako su pripadnici ATJ Lučko bili ponosni što su predstavljali Hrvatsku te izrazio žaljenje što na mimohodu nisu sudjelovali i pripadnici Hrvatske vojske.

Velik dio razgovora odnosio se na odnos Vlade i načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida. Plenković je naglasio da Vlada snažno podupire Hrvatsku vojsku, povećava obrambeni proračun i ulaže u modernizaciju Oružanih snaga, ali smatra da je Kundid napravio ozbiljnu pogrešku odbivši doći na sastanak u Vladu.

'Kad predsjednik Vlade pozove načelnika Glavnog stožera na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procjene povjerenja više nema niti će ga biti', rekao je premijer, dodavši da nije riječ o osobnom sukobu, nego o posljedici 'nezrele i potpuno pogrešne odluke'.

O Koaliciji voljnih

Komentirajući Koaliciju voljnih, Plenković je odbacio tvrdnje da je riječ o alternativi NATO-u ili Europskoj uniji. Naglasio je da je cilj pomoći Ukrajini u obrani te osigurati sigurnosna jamstva nakon mogućeg mirovnog sporazuma.

'Nitko, a pogotovo ne hrvatska Vlada, nikada nije predlagao slanje hrvatske vojske u Ukrajinu. To je lažna tema koja u hrvatskom političkom prostoru traje već tri godine', rekao je te dodao da Hrvatska ostaje uz svoje europske i NATO saveznike te neće dopustiti međunarodnu izolaciju zemlje.

Premijer je optužio SDP da svjesno blokira izbor preostalih sudaca Ustavnog suda. Kazao je kako su HDZ i SDP ranije postigli dogovor o kandidatima, ali da je oporba kasnije od njega odustala.

'Oni danas transparentno opstruiraju izbor sudaca Ustavnog suda. Neka javnosti objasne tko su po njihovim kriterijima dovoljno dobri kandidati ako to nisu dugogodišnji sudac Vrhovnog suda ili ugledni odvjetnik bez političke prošlosti', rekao je.

O SDP-u i Možemo!

Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo!, Plenković je odbacio mogućnost prijevremenih izbora. Istaknuo je kako je politička stabilnost posljednjih deset godina bila temelj razvoja Hrvatske te podsjetio da je broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na približno 60 tisuća, dok danas radi oko 1,8 milijuna ljudi.

'Mi ćemo nastaviti raditi svoj posao. Neka oni vode kampanju još dvije godine, a mi ćemo nastaviti razvijati Hrvatsku i jačati njezin međunarodni položaj', poručio je.

Odbacio je i optužbe oporbe o takozvanoj 'Plenkovićevoj inflaciji', istaknuvši da su glavni uzroci rasta cijena rat na Bliskom istoku i poremećaji na svjetskim energetskim tržištima. 'Inflacija nije moja. Ona dolazi iz Hormuškog tjesnaca, iz rata na Bliskom istoku. Vlada može ublažiti posljedice i upravo to radi', rekao je.

Na pitanje o deset godina na čelu HDZ-a i mogućnosti osvajanja četvrtog mandata, odgovorio je kako se osjeća 'nikad bolje'. Naglasio je da je Vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.

'Dolazimo kao zrela Vlada s ogromnim iskustvom i velikim postignućima iza sebe. HDZ je spreman za nove izazove i za nastavak vođenja Hrvatske', rekao je, podsjetivši da HDZ vodi treću uzastopnu Vladu, upravlja u 15 od 21 hrvatske županije te ima polovicu hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

Govoreći o očekivanjima za jesen, Plenković je najavio nastavak mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata. Rekao je da Vlada planira napuniti skladišta plina do oko 80 posto do kraja studenoga, u skladu s europskim preporukama. 'Ako procijenimo da su okolnosti takve da treba intervenirati, učinit ćemo to kao i dosad. Hrvatska je energetsku krizu prošla bolje od mnogih članica Europske unije i tako ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo', zaključio je.