Xi najavio Kinu kao predvodnika: Stiže novi globalni poredak umjetne inteligencije

U govoru na svečanom otvaranju Svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji (WAIC) u Šangaju, Xi je pozvao zemlje da "iskoriste rijetku i povijesnu priliku" umjetne inteligencije otvorenog koda te se obvezao pomoći zemljama u razvoju u izgradnji kapaciteta umjetne inteligencije, upozoravajući na pojavu "novih povijesnih nepravdi" zbog nejednakog pristupa tehnologiji.

Ove primjedbe su predstavljale Xijevu najjasniju artikulaciju kineske ambicije da oblikuje globalno upravljanje umjetnom inteligencijom, uokvirujući svoje modele otvorenog koda kao globalno javno dobro i pozicionirajući Peking kao alternativu Washingtonu u ključnom trenutku u utrci za tehnološkim vodstvom. Uspoređujući značaj umjetne inteligencije s izumom parnog stroja i električne energije, Xi je iznio viziju u kojoj Kina dijeli tehnologiju i stručnost umjetne inteligencije sa zemljama diljem globalnog Juga, istovremeno predvodeći globalne napore za stvaranje standarda koji reguliraju ⁠nastajuću tehnologiju.

U govoru je kineska koalicija za umjetnu inteligenciju predstavljena kao suparnik međunarodnoj inicijativi "Pax Silica" koju predvode SAD za osiguranje globalnih lanaca opskrbe umjetnom inteligencijom i kritičnim mineralima, iako je Xi izbjegao imenovanje Washingtona. Njegovi komentari došli su u trenutku kada kineski modeli umjetne inteligencije otvorene težine brzo napreduju u odnosu na vlasničke sustave američkih tvrtki poput OpenAI-a i Anthropica.

Startup sa sjedištem u Pekingu, Moonshot AI, u petak je predstavio Kimi K3, koji je opisao kao najveći svjetski model umjetne inteligencije otvorene težine po broju parametara, mjesec dana nakon što je američka vlada naglo povukla Anthropicove modele umjetne inteligencije granične klase zbog sigurnosnih problema. Xi je također pozvao da sustavi umjetne inteligencije ostanu pod ljudskom kontrolom i pozvao zemlje da uspostave mehanizme ranog upozorenja i reagiranja u hitnim slučajevima kako bi upravljale rizicima umjetne inteligencije, u svojim najjasnijim komentarima do sada o sigurnosti umjetne inteligencije.