Umro bivši pučki pravobranitelj i ustavni sudac Jurica Malčić

Jurica Malčić, bivši ustavni sudac i pučki pravobranitelj, umro je u ponedjeljak u Zagrebu u 76. godini života.

Jurica Malčić (1942.) rodio se u Zagrebu, gdje je 1972. godine diplomirao na Pravnom fakultetu. Od 1972. do 1990. radio je na raznim poslovima i dužnostima u tijelima državne uprave. Od 1991. bio je savjetnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske, zamjenik ministra pravosuđa i uprave, tajnik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave.

Sudac Ustavnog suda bio je od 1994. do 2002., a dopredsjednik tog suda od 1998. do 2001. Za pučkog pravobranitelja izabran je 2004. i tu je dužnost obnašao i tu je dužnost obnašao do 2013.

Jurica Malčić autor je više stručnih radova iz područja uprave i lokalne samouprave.

U mirovini je bio od 2013.